Hội nghị MMMS 2026 thúc đẩy hợp tác quốc tế

Hơn 400 nhà khoa học, chuyên gia từ 15 quốc gia tham dự Hội nghị MMMS 2026 tại Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Hợp tác quốc tế qua diễn đàn khoa học

Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về Vật liệu, Máy móc và Phương pháp hướng tới phát triển bền vững (MMMS 2026) do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Dầu khí Việt Nam cùng các trường đại học, tổ chức khoa học trong và ngoài nước tổ chức.

Toàn cảnh Hội nghị quốc tế MMMS 2026 tại Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, nơi các nhà khoa học, chuyên gia trao đổi về những giải pháp công nghệ hướng tới phát triển bền vững

Năm nay, hội nghị tiếp nhận hơn 300 bài báo khoa học, với 125 báo cáo thuyết trình và 136 báo cáo áp phích. Các công trình tập trung vào 15 chủ đề chuyên sâu, trong đó có vật liệu tiên tiến, công nghệ gia công, sản xuất carbon thấp, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn.

Các nghiên cứu được Hội đồng Khoa học quốc tế phản biện nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn. Những công trình xuất sắc sẽ được xem xét công bố trên các ấn phẩm khoa học quốc tế uy tín, tạo điều kiện để kết quả nghiên cứu tiếp cận rộng rãi hơn với cộng đồng khoa học.

Các đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự hội nghị, mở rộng cơ hội kết nối nghiên cứu và hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ

Với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia đến từ nhiều quốc gia, hội nghị tạo diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ những hướng nghiên cứu mới và tăng cường kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Hợp tác quốc tế hướng tới sản xuất xanh

Đáng chú ý, nhiều nghiên cứu được giới thiệu tại hội nghị tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và phát triển công nghệ thân thiện với môi trường.

Đây là những vấn đề có ý nghĩa thực tiễn đối với cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh yêu cầu chuyển đổi xanh, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh ngày càng được chú trọng.

Các chủ đề về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn cũng mở ra những hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất.

Hoạt động trao giấy chứng nhận tại Hội nghị MMMS 2026, ghi nhận những đóng góp trong khuôn khổ diễn đàn khoa học quốc tế

Thông qua các phiên trao đổi chuyên môn, hội nghị tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp, tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Việc gắn kết hoạt động nghiên cứu với nhu cầu sản xuất được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ứng dụng các giải pháp công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.