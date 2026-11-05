TP. Hồ Chí Minh hợp tác với Plug and Play thúc đẩy ứng dụng A.I., kết nối startup với vốn đầu tư quốc tế

Trong khuôn khổ Plug and Play Silicon Valley November Summit 2026 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11 năm 2026 tại Sunnyvale, California (Hoa Kỳ), Plug and Play, SIHUB và UEH đã thông tin về tiến trình chuẩn bị thành lập A.I. COE. Đây là định hướng hợp tác nhằm tăng cường khả năng chuyển hóa các kết quả nghiên cứu và giải pháp công nghệ thành sản phẩm, dịch vụ, cơ hội kinh doanh thực tế.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 3.000 chuyên gia A.I., doanh nhân công nghệ, đại diện các quỹ đầu tư và giới học thuật quốc tế. Trong dịp này, UEH cũng chính thức gia nhập Mạng lưới đối tác đại học toàn cầu của Plug and Play. Đây là bước tiếp nối Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký ngày 30/9/2026 tại TP. Hồ Chí Minh giữa SIHUB, UEH và Plug and Play Singapore, hướng đến thiết lập kênh kết nối thường xuyên giữa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Thành phố với Thung lũng Silicon.

Buổi ký kết đánh dấu mối quan hệ hợp tác giữa Plug and Play, SIHUB và UEH

Kết nối nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn

Điểm trọng tâm trong định hướng xây dựng A.I. COE không chỉ là hình thành một đầu mối nghiên cứu mới, mà còn nâng cao khả năng đưa các giải pháp trí tuệ nhân tạo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị đô thị.

Mô hình hướng đến kết nối những bài toán thực tế của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu, đào tạo và mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế. Trên cơ sở này, các giải pháp công nghệ có thể được hỗ trợ thử nghiệm, hoàn thiện, thương mại hóa và phát triển thành những doanh nghiệp có tiềm năng mở rộng quy mô.

Trong định hướng hợp tác, SIHUB đóng vai trò đầu mối kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố; UEH đóng góp nền tảng nghiên cứu, đào tạo liên ngành và phát triển nguồn nhân lực; trong khi Plug and Play mang đến năng lực kết nối doanh nghiệp, các chương trình tăng tốc khởi nghiệp cùng mạng lưới đối tác và quỹ đầu tư toàn cầu.

Sự phối hợp giữa ba bên được kỳ vọng hình thành chuỗi liên kết xuyên suốt, từ xác định nhu cầu, nghiên cứu, thử nghiệm đến ứng dụng, gọi vốn và tiếp cận thị trường. Cơ chế vận hành cụ thể sẽ tiếp tục được các bên hoàn thiện trong quá trình triển khai.

Tham dự và chứng kiến phiên công bố có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn; ông Saeed Amidi, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc (CEO) Plug and Play; PGS.TS. Bùi Quang Hùng - Giám đốc UEH.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác, ông Saeed Amidi cho rằng TP. Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế về quy mô kinh tế, nguồn nhân lực trẻ và tinh thần đổi mới sáng tạo. Đây cũng là những điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ tiếp cận nguồn vốn và thị trường quốc tế, hướng đến phát triển những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới.

Tham khảo mô hình quốc tế, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh

Trong quá trình xây dựng mô hình A.I. COE, các bên dự kiến tham khảo kinh nghiệm hợp tác giữa tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp công lập, trường đại học và doanh nghiệp tại Thượng Áo (Upper Austria). Mô hình này hướng đến mở rộng số lượng startup và doanh nghiệp tăng trưởng nhanh (scale-up), đồng thời tăng khả năng tiếp cận các thị trường như Silicon Valley và Munich. Mục tiêu tăng quy mô gấp 5 lần được đề cập trong khuôn khổ giới thiệu mô hình hợp tác, chưa phải kết quả thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh.

Plug and Play cũng giới thiệu kinh nghiệm phát triển các trung tâm A.I. ứng dụng gắn với trường đại học tại Hoa Kỳ. Trong đó, mô hình tại San Jose State University kết nối các bài toán của đô thị và doanh nghiệp với các startup A.I., hỗ trợ khoảng 30 startup A.I. ngay trong năm đầu tiên hoạt động.

Trường hợp Atomic Canyon cùng hợp đồng được giới thiệu trị giá 3,4 triệu USD/năm với PG&E là minh chứng cho khả năng đưa các giải pháp công nghệ đến với khách hàng thực tế. Những kinh nghiệm này được xem là cơ sở tham khảo để các bên nghiên cứu, thiết kế mô hình AI COE phù hợp với nhu cầu phát triển của TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế và công nghệ của Việt Nam, với mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do và vị thế kết nối thị trường Đông Nam Á.

TP. Hồ Chí Minh với vai trò đầu tàu kinh tế, đóng góp khoảng 20% GDP cả nước theo thông tin được nêu tại hội nghị, có điều kiện tập hợp nhu cầu ứng dụng công nghệ, nguồn nhân lực và doanh nghiệp để thúc đẩy các chương trình đổi mới sáng tạo có khả năng tạo ra giá trị kinh tế.

Hợp tác giữa Plug and Play, SIHUB và UEH được kỳ vọng sẽ là tiền đề mở ra các cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Phát biểu tại phiên thảo luận, PGS.TS. Bùi Quang Hùng - Giám đốc UEH, nhấn mạnh vai trò trung tâm kinh tế của TP. Hồ Chí Minh cũng như lợi thế về nguồn nhân lực của Thành phố. Theo ông, UEH tọa lạc tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh, có thế mạnh đào tạo và nghiên cứu đa ngành, từ kinh tế, quản trị đến công nghệ và thiết kế số.

Trên cơ sở đó, nhà trường cam kết phát huy tối đa nguồn lực để đồng hành cùng SIHUB và Plug and Play trong quá trình vận hành hiệu quả mô hình A.I. COE, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp quốc tế triển khai dự án tại Việt Nam.

Hướng đến triển khai các chương trình hành động vào tháng 3/2027

Một trong những bước tiếp theo của quá trình hợp tác là thúc đẩy các chương trình hành động thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 3/2027. Lãnh đạo Plug and Play đã gửi lời mời các đại biểu, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp công nghệ quốc tế đến Thành phố trong thời gian này. Đây được kỳ vọng là cơ hội chuyển hóa những kết nối được hình thành tại Silicon Valley thành các hoạt động hợp tác, dự án công nghệ và cơ hội đầu tư cụ thể tại Việt Nam. Các nội dung triển khai, quy mô và cơ chế vận hành A.I. COE sẽ tiếp tục được hoàn thiện và công bố theo tiến độ thực tế.

Việc TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với Plug and Play thể hiện định hướng chuyển từ mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo sang nâng cao năng lực ứng dụng, thương mại hóa công nghệ và phát triển doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Theo đó, hiệu quả hợp tác không chỉ được đánh giá qua số lượng thỏa thuận hay các đầu mối kết nối được hình thành, mà còn cần thể hiện qua những giải pháp công nghệ được ứng dụng, doanh nghiệp được hỗ trợ phát triển và giá trị kinh tế thực tế tạo ra cho Thành phố.