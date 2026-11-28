06:56 28/11/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 28/11/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.