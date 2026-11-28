Nguồn: TTXVN
Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12
Chiều 28/11/2026, Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị.
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Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11: Thủ tướng Lê Minh Hưng đón các Trưởng đoàn
Chiều 28/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào
Sáng 28/11/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội kiến Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam và tham dự các Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11.
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