18:39 27/11/2026

(HTV) - Ngày 27/11, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh phát hiện thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B. Tính đến hết ngày 27/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây là 1.153, trong đó có 383 bộ kèm di vật.