Nguồn: TTXVN
Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11: Thủ tướng Lê Minh Hưng đón các Trưởng đoàn
Chiều 28/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11.
Tin liên quan
Thủ tướng Thái Lan đến Hà Nội, tham dự Hội nghị cấp cao ACMECS-11
Sáng 28/11, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đến Hà Nội, tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11).
Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12, ACMECS lần thứ 11 sẽ diễn ra tại Hà Nội
Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Myanmar tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11.
Có thể bạn sẽ thích
TP. Hồ Chí Minh khai thác giá trị bản địa, tạo sức hút cho du lịch nông thônĐời sống 15:31 27/11/2026
(HTV) - Sở hữu lợi thế về cảnh quan sinh thái, hoạt động sản xuất nông nghiệp và bản sắc văn hóa địa phương, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khai thác tiềm năng du lịch nông thôn theo hướng bền vững.
Singapore thử nghiệm thành phố tương lai với A.I. và robotThế giới 16:18 27/11/2026
(HTV) - Singapore đang thử nghiệm tích hợp trí tuệ nhân tạo và công nghệ số vào hạ tầng đô thị tại Punggol, hướng đến xây dựng mô hình thành phố thông minh với các dịch vụ tự động hóa.
Côn Đảo đẩy mạnh bảo tồn, phát huy giá trị di sảnVăn hóa - Giải trí 15:29 27/11/2026
(HTV) - Phát huy giá trị di sản lịch sử và văn hóa truyền thống, Côn Đảo đang đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn, giáo dục và lan tỏa bản sắc địa phương đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Ngày 27/11, phát hiện thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị RiêngThời sự 18:39 27/11/2026
(HTV) - Ngày 27/11, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh phát hiện thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B. Tính đến hết ngày 27/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây là 1.153, trong đó có 383 bộ kèm di vật.
Email:
Mã xác nhận: