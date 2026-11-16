Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 15/11/2026

Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 khai mạc tại Philippines, với trọng tâm thúc đẩy hợp tác khu vực, tăng cường đoàn kết và cùng ứng phó những biến động quốc tế. Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 định hướng chiến lược nhằm kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy phát triển năng động, sáng tạo, tự cường và xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, bền vững. Hội nghị cùng các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra đến ngày 17/11.

Lãnh đạo các nước ASEAN thực hiện nghi thức tại lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Philippines

Trung Quốc sẵn sàng cho Tuần lễ APEC 2026

Trung Quốc đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, trước thềm Tuần lễ cấp cao APEC 2026. Sự kiện quy tụ lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, tập trung thảo luận các chính sách thúc đẩy tăng trưởng, ổn định khu vực, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và chuyển đổi xanh, với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”.

Biểu tượng APEC China 2026 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trước thềm Tuần lễ cấp cao APEC 2026

Lãnh đạo Mỹ - Nga - Trung sẽ gặp ba bên vào 19/11

Điện Kremlin xác nhận lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc dự kiến có cuộc gặp ba bên tại Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, vào ngày 19/11, bên lề Hội nghị cấp cao APEC. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận nhiều vấn đề quốc tế nổi bật, trong đó có xung đột tại Ukraine và Iran, vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng dự kiến có cuộc gặp riêng Chủ tịch Tập Cận Bình để trao đổi về các vấn đề kinh tế song phương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp song phương

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình Thế giới 24 Giờ ngày 15/11/2026.