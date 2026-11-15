Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. khẳng định hình ảnh logo chiếc thuyền "Palangai", kết hợp chủ đề "cùng chèo lái tương lai", là biểu tượng cho nỗ lực của ASEAN vượt qua những sóng gió.

Theo Tổng thống Philippines, ASEAN cũng như thế giới đang phải đối mặt tình hình không ngừng biến động, nhưng ASEAN đã phản ứng nhanh chóng với nỗ lực tập thể.

Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 chụp ảnh chung (Ảnh: chinhphu.vn

Tổng thống Marcos Jr. cũng nêu ba ưu tiên của ASEAN dưới nhiệm kì chủ tịch của Philippines trong năm 2026, gồm củng cố hòa bình và an ninh, phát triển các hành lang thịnh vượng, và trao quyền cho người dân.

Dự kiến, Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 trong ngày 15/11 tập trung thảo luận tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tập trung bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, và hỗ trợ công dân ASEAN.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17/11/2026 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, các nước đối tác, Tổng Thư kí Liên hợp quốc, cùng nhiều khách mời là lãnh đạo các quốc gia và tổ chức quốc tế.