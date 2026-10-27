Hội LHTN Việt Nam phường Bàn Cờ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam phường Bàn Cờ phối hợp Đoàn phường tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm. Hoạt động nhằm nhìn lại chặng đường phát triển của tổ chức Hội và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong thanh niên.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đồng thời, chương trình có hoạt động giao lưu với những gương thanh niên tiêu biểu.

Đại biểu và thanh niên tham dự chương trình kỷ niệm tại phường Bàn Cờ

Bên cạnh đó, các đại biểu cùng nhìn lại kết quả công trình "70 Dấu ấn đẹp – Chung sức vì cộng đồng". Qua đó, những hoạt động hướng về cộng đồng tiếp tục được lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên tại địa phương.

Hội LHTN Việt Nam phường Bàn Cờ lan tỏa tinh thần tình nguyện

Dịp này, phường Bàn Cờ ra mắt Nhóm tình nguyện "Thanh niên chuyển đổi số". Ngoài ra, chương trình trao quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 44 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, 70 gương "Thanh niên phường Bàn Cờ sống đẹp, sống có ích" năm 2026 được tuyên dương tại chương trình. Qua đó, những gương thanh niên tiêu biểu được ghi nhận trong dịp kỷ niệm.

Các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 44 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh

Các hoạt động cũng góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng. Đồng thời, chương trình khơi dậy khát vọng cống hiến trong tuổi trẻ phường Bàn Cờ.

Từ những hoạt động thiết thực, vai trò của thanh niên tiếp tục được phát huy trong quá trình xây dựng địa phương. Qua đó, tuổi trẻ phường Bàn Cờ hướng đến đóng góp cho một địa phương văn minh, hiện đại, nghĩa tình.