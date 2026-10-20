Chuyển đổi số tại phường Bàn Cờ kết nối nguồn lực đổi mới sáng tạo

Tại phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh, hoạt động chuyển đổi số được đưa đến gần cộng đồng thông qua chương trình kết hợp trải nghiệm công nghệ và kết nối các nguồn lực sáng tạo. Thay vì chỉ tập trung giới thiệu những ứng dụng mới, địa phương hướng đến việc giúp người dân hiểu, tiếp cận và từng bước sử dụng công nghệ trong cuộc sống.

Học sinh hào hứng tìm hiểu và trải nghiệm các mô hình công nghệ tại Ngày hội Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo phường Bàn Cờ năm 2026

Chuyển đổi số tại phường Bàn Cờ hướng đến lợi ích người dân

UBND phường Bàn Cờ phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo năm 2026, với chủ đề "Khai thông nguồn lực số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững".

Chương trình tập trung nâng cao nhận thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, người dân và học sinh tiếp cận những ứng dụng công nghệ phục vụ học tập, công việc và đời sống.

Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm được tổ chức nhằm giúp người tham gia làm quen với những giải pháp công nghệ, từng bước hình thành kỹ năng số và khuyến khích tinh thần sáng tạo trong cộng đồng.

Học sinh tìm hiểu công nghệ in 3D và các thiết bị robot tại khu vực trải nghiệm khoa học, công nghệ của ngày hội

Đặc biệt, cách tiếp cận của địa phương không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức mà hướng đến khả năng sử dụng thực tế. Đây là yếu tố quan trọng để chuyển đổi số không trở thành hoạt động mang tính hình thức, mà có thể tạo ra những thay đổi trong cách người dân tiếp cận công nghệ.

Chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân, với cách làm cụ thể là tuyên truyền để người dân biết, giải thích để người dân hiểu, hướng dẫn để người dân thực hiện và hỗ trợ để người dân sử dụng thành thạo công nghệ. Quan trọng nhất, mọi nỗ lực chuyển đổi số đều phải hướng đến lợi ích thiết thực cho người dân. Ông Trần Hoàng Anh Dũng - Bí thư Chi bộ Khu phố 16, phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh

Theo đó, việc hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng công nghệ được xác định là khâu quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Người dân không chỉ cần biết đến những nền tảng, ứng dụng mới mà còn cần được giải thích, hướng dẫn để có thể chủ động sử dụng khi cần thiết.

Kết nối nguồn lực công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Đối với học sinh, việc tiếp cận các ứng dụng khoa học, công nghệ tại ngày hội góp phần khơi gợi sự quan tâm đến đổi mới sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức vào học tập.

Trong khi đó, với người dân, các hoạt động phổ biến kiến thức và hướng dẫn kỹ năng số tạo cơ hội làm quen với công nghệ theo cách gần gũi hơn. Việc được trực tiếp trải nghiệm cũng giúp thu hẹp khoảng cách giữa nhận thức về chuyển đổi số và khả năng áp dụng trong thực tế.

Từ đó, chương trình góp phần tạo nền tảng phát triển cộng đồng số, trong đó người dân được khuyến khích tham gia, học hỏi và chủ động thích ứng với những thay đổi của công nghệ.

Không chỉ hướng đến trang bị kiến thức, ngày hội còn tạo cơ hội kết nối giữa địa phương với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Từ đó, những nguồn lực nghiên cứu và phát triển công nghệ có điều kiện tiếp cận nhu cầu thực tế của cộng đồng. Đây cũng là một hướng triển khai nhằm đưa các giải pháp công nghệ đến gần hơn với hoạt động quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân.

Ông Phạm Đăng Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ, nhấn mạnh: "Chuyển đổi số cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ. Qua đó, phát huy hiệu quả các nền tảng và nguồn lực số, tạo ra những giá trị thiết thực trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp".

Theo ông Nam, việc khai thác kiến trúc, nền tảng và dữ liệu cần hướng đến tạo ra giá trị thiết thực trong quản trị, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, những mô hình, giải pháp hiệu quả được kỳ vọng có thể lan tỏa thông qua sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ.

Tuy nhiên, hiệu quả chuyển đổi số không chỉ thể hiện ở việc giới thiệu các giải pháp mới, mà còn phụ thuộc vào khả năng đưa chúng vào sử dụng phù hợp với nhu cầu thực tế. Việc nâng cao kỹ năng cho người sử dụng vì thế cần được thực hiện song song với kết nối nguồn lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Ngày hội Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo tại phường Bàn Cờ được kỳ vọng góp phần hình thành môi trường học hỏi, trải nghiệm và ứng dụng công nghệ trong cộng đồng. Từ những hoạt động ở cơ sở, địa phương hướng đến xây dựng chính quyền số và cộng đồng số, lấy khả năng tiếp cận, sử dụng công nghệ của người dân làm một trong những trọng tâm triển khai.