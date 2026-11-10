Trung Quốc bác cáo buộc cử điệp viên tiếp cận CEO Nvidia

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết những thông tin về cái gọi là hoạt động gián điệp của Trung Quốc là vô căn cứ, mang tính bôi nhọ và xuyên tạc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn bác bỏ cáo buộc Bắc Kinh liên quan đến hoạt động tình báo nhằm vào lãnh đạo Nvidia

Tuyên bố được đưa ra sau khi có thông tin Nvidia tiến hành điều tra nội bộ, nhằm xác định liệu ông Jensen Huang có trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài hay không.

. CEO Nvidia Jensen Huang cho biết sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra nội bộ liên quan đến nghi vấn trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài

Trong thông điệp gửi nhân viên, ông Huang thừa nhận không chung thủy với vợ và tuyên bố "nhận hoàn toàn trách nhiệm" về hành động của mình. Ông Huang ủng hộ cuộc rà soát và sẽ hợp tác đầy đủ với quá trình này.