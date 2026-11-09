CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Nvidia điều tra nghi vấn CEO Jensen Huang là mục tiêu của tình báo nước ngoài

THANH DUYÊN, XUÂN MAI, ĐỨC PHONG
Theo dõi HTV trên Google News

Ngày 8/11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập về việc liệu giám đốc điều hành Jensen Huang có phải là mục tiêu của tình báo nước ngoài hay không.

Động thái diễn ra sau khi thông tin về mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và doanh nhân Trung Quốc Alice Huang được xác nhận.

Nvidia điều tra nghi vấn CEO Jensen Huang là mục tiêu của tình báo nước ngoài - Ảnh 1.

Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập về nghi vấn CEO Jensen Huang là mục tiêu của tình báo nước ngoài

Bà Alice Huang là cựu lãnh đạo Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore, bị giới chức Mỹ xác định có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Megaspeed cũng bị Mỹ điều tra vì nghi giúp Bắc Kinh tiếp cận chip tiên tiến thuộc diện hạn chế xuất khẩu.

Trong thông điệp gửi nhân viên, ông Huang nói đã không chung thủy với vợ và tuyên bố "nhận hoàn toàn trách nhiệm" về hành động của mình. Ông cũng cho biết ủng hộ cuộc điều tra và cam kết sẽ hợp tác đầy đủ.

Nvidia điều tra nghi vấn CEO Jensen Huang là mục tiêu của tình báo nước ngoài - Ảnh 3.

Chân dung ông Jensen Huang

Trong khi đó Nvidia cho biết ông Huang hiện vẫn tiếp tục điều hành công ty, và khẳng định hội đồng quản trị không có lý do để tin an ninh quốc gia Mỹ hay các bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm.

Tin liên quan

Nvidia giới thiệu sản phẩm A.I. ở triển lãm công nghệ Berlin

Nvidia giới thiệu sản phẩm A.I. ở triển lãm công nghệ Berlin

(HTV) - Robot hình người, công nghệ nhận diện khuôn mặt, và siêu máy tính trí tuệ nhân tạo đang thu hút khách tham quan tại triển lãm công nghệ của Nvidia diễn ra ở Berlin. Theo hãng, A.I. có thể hỗ trợ nhiều công việc trong gia đình, nhà máy, y tế, và vận chuyển hàng hóa.

Vốn hóa Nvidia sát mốc 6.000 tỷ USD, bỏ xa Apple nhờ cơn sốt A.I.

Vốn hóa Nvidia sát mốc 6.000 tỷ USD, bỏ xa Apple nhờ cơn sốt A.I.

(HTV) - Nhờ sức nóng của cơn sốt trí tuệ nhân tạo (A.I.) toàn cầu, giá trị vốn hóa của Nvidia đang tiến sát mốc kỷ lục 6.000 tỷ USD. Cổ phiếu liên tục lập đỉnh không chỉ củng cố ngôi vương của tập đoàn công nghệ Mỹ mà còn giúp hãng bỏ xa đối thủ Apple tới gần 1.000 tỷ USD.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Đến Nhà hát và cảm nhận một "Thay lời muốn nói" rất khác

Đến Nhà hát và cảm nhận một "Thay lời muốn nói" rất khác

Show nổi bật 23:00 08/11/2026

(HTV) - Thay vì chỉ theo dõi qua màn ảnh, nhiều khán giả đã lựa chọn đến Nhà hát Truyền hình HTV để trực tiếp thưởng thức “Thay lời muốn nói” tháng 11. Với chủ đề "Màu thời gian", đêm nhạc mang đến cơ hội hòa mình vào không gian biểu diễn, cảm nhận âm nhạc và những cung bậc cảm xúc một cách chân thực, gần gũi hơn.

TP. Hồ Chí Minh : Phường Bình Tây giải ngân đạt hơn 90% kế hoạch nhờ quản trị theo KPI

Kinh tế 13:48 09/11/2026

(HTV) - Nhằm hiện thực hóa mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay, Phường Bình Tây cùng các địa phương tại TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ loạt công trình trọng điểm.

Công bố video cảnh sát đấu súng với nghi phạm tại Ba Lan | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 8/11/2026

Công bố video cảnh sát đấu súng với nghi phạm tại Ba Lan | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 8/11/2026

Thế giới 08:07 09/11/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 8/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Động đất tại miền Trung Nhật Bản, ít nhất 22 người bị thương

Động đất tại miền Trung Nhật Bản, ít nhất 22 người bị thương

Thế giới 14:25 09/11/2026

(HTV) - Rạng sáng 8/11, một trận động đất đã xảy ra tại miền Trung Nhật Bản khiến ít nhất 22 người bị thương, làm vỡ kính nhiều cửa hàng và khiến người dân phải chạy khỏi các tòa nhà.

Xem thêm