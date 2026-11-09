Nvidia điều tra nghi vấn CEO Jensen Huang là mục tiêu của tình báo nước ngoài

Động thái diễn ra sau khi thông tin về mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và doanh nhân Trung Quốc Alice Huang được xác nhận.

Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập về nghi vấn CEO Jensen Huang là mục tiêu của tình báo nước ngoài

Bà Alice Huang là cựu lãnh đạo Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore, bị giới chức Mỹ xác định có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Megaspeed cũng bị Mỹ điều tra vì nghi giúp Bắc Kinh tiếp cận chip tiên tiến thuộc diện hạn chế xuất khẩu.

Trong thông điệp gửi nhân viên, ông Huang nói đã không chung thủy với vợ và tuyên bố "nhận hoàn toàn trách nhiệm" về hành động của mình. Ông cũng cho biết ủng hộ cuộc điều tra và cam kết sẽ hợp tác đầy đủ.

Chân dung ông Jensen Huang

Trong khi đó Nvidia cho biết ông Huang hiện vẫn tiếp tục điều hành công ty, và khẳng định hội đồng quản trị không có lý do để tin an ninh quốc gia Mỹ hay các bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm.