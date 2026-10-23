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Xã hội

Hơn 300 sinh viên TP. Hồ Chí Minh được trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng

BÍCH VÂN, THÁI PHƯƠNG, KIM NGỌC
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(HTV) - Chiều 22/10, Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hưởng ứng chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương”, hướng tới xây dựng môi trường số an toàn cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Bảo vệ sinh viên trên không gian mạng

Tại chương trình, hơn 300 sinh viên của các trường cao đẳng, đại học được tuyên truyền cảnh báo chống lừa đảo qua mạng thông qua chiến dịch "Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương". Hoạt động hướng đến nâng cao nhận thức, giúp người trẻ chủ động hơn khi đối diện với những lời dụ dỗ và cạm bẫy trên không gian mạng.

Hơn 300 sinh viên TP. Hồ Chí Minh được trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng- Ảnh 1.

Sinh viên tham gia ngày hội hưởng ứng chiến dịch “Không một mình 2026 – Kết nối không tổn thương”

Tại lễ phát động, sinh viên được giới thiệu, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng “SOS an ninh trật tự - Công an TP. Hồ Chí Minh”. Ứng dụng do Công an TP. Hồ Chí Minh phát triển với mục tiêu xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn, văn minh, hiện đại.

Đằng sau mỗi chương trình, chúng tôi hướng đến làm sao để các em có thể nâng cao được khả năng phòng ngừa các lời dụ dỗ, cạm bẫy trên không gian mạng
Thượng tá Hồ Thọ Hải - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, chương trình tạo điều kiện để sinh viên tham gia lan tỏa thông điệp đến cộng đồng. Chị Phạm Thị Hoàng An - Sinh viên Trường Cao đẳng Sài Gòn cho biết, mong muốn trở thành tuyên truyền viên sau lễ phát động, góp phần giúp các bạn trẻ được bảo vệ trên không gian mạng.

“Không một mình 2026” khuyến khích lan tỏa kỹ năng an toàn số

Sau chương trình, ThS. Giao Thị Phương Lan - Phó Trưởng khoa Quản trị và Dịch vụ, Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen cho biết, nhà trường dự kiến tổ chức workshop với nội dung tương tự để tiếp tục lan tỏa thông điệp của chiến dịch đến các bạn sinh viên.

Hơn 300 sinh viên TP. Hồ Chí Minh được trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng- Ảnh 2.
Hơn 300 sinh viên TP. Hồ Chí Minh được trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng- Ảnh 3.

Nhà trường mong muốn tiếp tục lan tỏa thông điệp của chiến dịch đến các bạn sinh viên

Dịp này, hai tập thể và hai cá nhân thuộc Công viên Phần mềm Quang Trung được Uỷ ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, diễn tập tác chiến trên không gian mạng năm 2025.

Hơn 300 sinh viên TP. Hồ Chí Minh được trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng- Ảnh 4.
Hơn 300 sinh viên TP. Hồ Chí Minh được trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng- Ảnh 5.

Khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc

Ngoài ra, một tập thể và năm cá nhân nhận giấy khen của Công an Thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2025.

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