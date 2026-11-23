Hòa bắt đầu bước chân vào nghề đào nhậu

Nhà bạc tỷ: Hòa dần quen với công việc tiếp rượu

"Nhà bạc tỷ" đang được phát sóng trên Khung phim Việt đặc sắc lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.

Trong phim, Hòa bước vào một giai đoạn mới trên hành trình kiếm tiền. Sau những biến cố trước đó, cô quyết định theo chị Hà đi tiếp rượu và trò chuyện cùng khách. Công việc mới mang đến cho Hòa nguồn thu nhập khá hấp dẫn. Tuy nhiên, để có được những đồng tiền đầu tiên, cô phải trải qua những "cuộc vui" kéo dài.

Hòa lảng tránh khi bị chị Phú hỏi mình làm nghề gì. Và khi cô say xỉn thì bị em trai Đông chê bai

Có lần, Hòa trở về nhà trong tình trạng say mèm. Hình ảnh này cho thấy mặt trái của công việc tưởng chừng có thể giúp cô nhanh chóng cải thiện thu nhập.

Dù vậy, Hòa vẫn tiếp tục công việc và dần thích nghi với môi trường mới. Cô ngày càng quen với việc uống rượu, tiếp chuyện và phục vụ khách. Nhờ đó, Hòa nhanh chóng tạo được sự tín nhiệm.

Từ một người mới bước chân vào nghề, cô bắt đầu có được chỗ đứng nhất định. Cô không "đơn thương độc mã" mà có sự đồng hành của đàn chị. Hà vẫn luôn nhắc nhở Hòa về nguyên tắc giữ mình để tránh những cám dỗ trong nghề. Liệu những lời ấy có lọt tai Hòa, một cô gái luôn cho mình là đúng và thích làm theo ý mình?

Nhà bạc tỷ: Hòa gặp nguy vì làm trái "luật ngầm"

Hòa bất ngờ bị đòi "chia chác" sau mỗi lần gặp khách

Khi Hòa ngày càng được tín nhiệm, những người xung quanh bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác. Cô trở thành cái gai trong mắt những cô đào tại quán mà cô thường lui tới. Trong một diễn biến, Hòa có cuộc chạm trán không mấy dễ chịu với người "quản lý" khách.

Hòa bị buộc phải "chia hoa hồng" để có được sự bảo kê. Với Hòa, tiền chính là sinh mạng, cô nỗ lực vì muốn kiếm tiền mua nhà cho người thân. Vậy nên, cô không dễ dàng thỏa hiệp. Liền sau đó, Hòa đã bị uy hiếp.

Cuộc sống của các thành viên nhà bà Phụng chịu áp lực lớn vì mục tiêu mua nhà

Trong khi đó, mục tiêu kiếm tiền mua nhà gây áp lực khiến nhà bà Phụng không mấy yên ổn. Đông vừa đi học, vừa đi làm, lại phải phụ mẹ bán bánh tráng vào ban đêm.

Lịch sinh hoạt dày đặc khiến Đông ngày càng mệt mỏi và dễ nổi nóng. Bà Phụng vẫn là tín đồ của vé số, nhưng kết quả vẫn luôn là những tiếng thở dài. Phú cũng không dễ dàng khi về làm việc cùng cha ruột.

Mỗi người trong nhà bà Phụng đang tìm một cách riêng để kiếm tiền. Thế nhưng, con đường nào cũng xuất hiện những khó khăn ngoài dự tính. Đối với Hòa, khoản thu nhập hậu hĩnh trước mắt đi kèm những cuộc rượu và sự cạnh tranh nơi làm việc. Liệu cô có thể tiếp tục kiếm tiền khi những mâu thuẫn xung quanh ngày càng gia tăng?

"Nhà bạc tỷ" - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.