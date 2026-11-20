"Lời hứa của tình yêu" - 11g thứ Hai đến thứ Bảy trên HTV7, từ ngày 26/11

Lời hứa của tình yêu và quyết định vượt qua quá khứ

Phim Hàn Quốc "Lời hứa của tình yêu" sẽ phát sóng lúc 11g thứ Hai đến thứ Bảy trên HTV7, từ ngày 26/11.

Trong phim, Seo Ji Young là một phát thanh viên tài năng, có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cô tan vỡ khi phát hiện chồng là Kim Jae Wook ngoại tình lúc cô đang mang thai. Sau cú sốc ấy, Ji Young quyết định ly hôn và khép lại cánh cửa tình cảm.

Năm năm sau, cô xây dựng cuộc sống mới bên Song Min Ho. Tưởng rằng những tổn thương đã lùi vào quá khứ, Ji Young lại đối diện biến cố lớn. Con trai cô được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu dòng tủy.

Ji Young đối diện với tình thương con, trách nhiệm với người chồng hiện tại và những nỗi đau khi phải đối diện với người chồng từng phản bội mình

Theo tư vấn của bác sĩ, người em ruột cùng cha mẹ có thể là nguồn tế bào gốc phù hợp để ghép cho bệnh nhi. Vì vậy, cô buộc phải cân nhắc việc có thêm con với chồng cũ, bất chấp những ràng buộc trong cuộc sống hiện tại.

Đây không đơn thuần là quyết định giữa tình cảm và lý trí. Ji Young phải đối diện với nỗi đau khi quay lại bên người từng phản bội mình. Đồng thời, cô cũng đứng trước trách nhiệm với người chồng hiện tại, người đã yêu thương và chăm sóc hai mẹ con.

Lời hứa của tình yêu đặt tình mẫu tử trước thử thách

"Lời hứa của tình yêu" khai thác những mâu thuẫn và giằng xé nội tâm của nhân vật

Điều khiến lựa chọn của Ji Young trở nên day dứt là những hệ lụy có thể xảy ra. Đứa trẻ được sinh ra để cứu anh trai cũng cần được yêu thương và bảo vệ. Trong khi đó, quyết định của người lớn có thể làm thay đổi cuộc sống của cả hai gia đình.

Bộ phim không chỉ đặt ra câu hỏi về giới hạn của tình mẫu tử. Tác phẩm còn gợi suy nghĩ về trách nhiệm của cha mẹ trước những lựa chọn ảnh hưởng đến con cái. Với sự tham gia của Han Chae-young trong vai Seo Ji Young, câu chuyện tập trung vào hành trình nội tâm của người mẹ.

Đến cuối cùng, liệu có lựa chọn nào giúp các nhân vật tìm được sự thanh thản, hạnh phúc?

Bên cạnh đó, Lee Chun-hee và Bae Soo-bin lần lượt thể hiện hai người đàn ông có vị trí khác nhau trong cuộc đời cô. Thông qua những tình huống giàu kịch tính, "Lời hứa của tình yêu" mở ra câu chuyện về tình thân, sự hy sinh và cái giá của một quyết định được đưa ra vì sự sống của con trẻ.

"Lời hứa của tình yêu" - 11g thứ Hai đến thứ Bảy trên HTV7, từ ngày 26/11.