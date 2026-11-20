Hòa động tâm trước những tiết lộ nghề nghiệp của Hà về nghề "đào nhậu"

Nhà bạc tỷ: Ba chị em cùng quyết tâm thay đổi cuộc đời

Trong "Nhà bạc tỷ", Hòa tìm đến Hà và không khỏi ngưỡng mộ cuộc sống giàu có của bạn cũ. Qua cuộc trò chuyện, Hòa biết Hà đang làm công việc trò chuyện, giao tiếp với những người đàn ông giàu có và có thể kiếm được khoản tiền lớn.

Hà giải thích đây là nghề bán sắc đẹp, tri thức và trí tuệ cảm xúc. Theo cô, người phụ nữ càng giữ được thân thì càng có giá. Công việc này, theo cách nhìn của Hà, hoàn toàn khác với quan niệm về nghề bán thân mà nhiều người vẫn nghĩ đến.

Chuyện của Hà khiến Hòa không khỏi động tâm. Với mục tiêu kiếm tiền nhanh để có 2 tỷ đồng mua nhà trong vòng hai năm, cô quyết định thử sức với công việc của Hà. Tuy nhiên, Hòa chọn cách giấu kín quyết định này với gia đình.

Hòa thuyết phục được Phú và Đông thực hiện chiến lược kiếm tiền trong 2 năm

Dù không tin có thể kiếm đủ tiền mua nhà trong 2 năm, Phú và Đông vẫn bị Hòa thuyết phục. Hòa đầy quyết tâm và hăng hái. Cô vạch ra chiến lược tích góp tối đa để đủ tiền giao cho ông Minh.

Theo đó, Phú sẽ về Củ Chi học nghề làm bánh tráng từ ông Ninh – ba ruột của ba chị em. Sau khi Phú học nghề thành thạo, Hòa dự định mở xưởng để em kinh doanh.

Ba chị em tranh cãi việc có thể kiếm được 2 tỷ trong 2 năm hay không?

Trong khi đó, Đông sẽ bảo lưu việc học một năm để làm tài xế xe ôm công nghệ. Còn Hòa sẽ theo đuổi công việc của Hà để kiếm tiền.

Mỗi người chọn một hướng đi, nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là thoát cảnh ở thuê, có căn nhà của chính mình. Chứng kiến sự quyết tâm của các con, bà Phụng cũng đành ủng hộ.

Từ ước mơ có bánh bao ăn thuở nhỏ, giờ đây chị em Hòa - Đông hào hứng với ước mơ mới

Nhớ lại tuổi thơ nghèo khó, Hòa và Đông từng ước chỉ cần có một chiếc bánh bao để ăn. Đến hiện tại, hai chị em vẫn phải sống trong căn nhà thuê. Vì thế, giấc mơ an cư càng trở nên càng ý nghĩa, bởi họ cảm nhận mục tiêu ấy đang đến gần hơn.

Những lựa chọn mới mở ra hy vọng, nhưng cũng đặt các thành viên gia đình bà Phụng trước những ngã rẽ khó đoán. Bánh xe định mệnh đã bắt đầu lăn, khi mỗi người đều đặt cược vào một con đường để thay đổi tương lai.

Nhà bạc tỷ - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7.