HLV Napoli bị cấm chỉ đạo 2 trận vì phản ứng với trọng tài

HLV của Napoli nhận thẻ đỏ sau bàn gỡ hòa của Roma

Massimiliano Allegri - HLV Napoli bị truất quyền chỉ đạo ngay sau khi Leonardo Balerdi ghi bàn gỡ hòa cho Roma ở những phút cuối trận. Nhà cầm quân người Italia cho rằng có lỗi xảy ra trong tình huống dẫn đến bàn thắng.

Sau khi tổ VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ, Allegri phản ứng gay gắt và nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Andrea Colombo (Ảnh: EPA IMAGES)

Ngày 26/10, Cơ quan kỷ luật Serie A công bố rằng Allegri đã có lời lẽ xúc phạm tổ trọng tài. Đồng thời, trong khu vực phòng thay đồ, ông còn có thái độ hung hăng với một thành viên của đội khách.

Các hành vi này được trọng tài thứ tư Juan Luca Sacchi, trọng tài chính Andrea Colombo và các quan chức thuộc Văn phòng Công tố Liên đoàn ghi nhận (Ảnh: EPA IMAGES)

Sau trận đấu, Allegri phủ nhận việc xúc phạm các trọng tài trong cuộc phỏng vấn với DAZN Italia. Allegri chia sẻ: "Trọng tài thứ tư gọi trọng tài chính và khiến tôi bị truất quyền chỉ đạo, nhưng tôi hoàn toàn không nói gì cả".

Napoli đối mặt lịch thi đấu khó khăn

Ngoài án cấm chỉ đạo 2 trận, Allegri còn bị phạt 10.000 euro.

Ông sẽ vắng mặt trong các trận Napoli gặp Monza vào ngày 29/10 và Juventus vào ngày 2/11 (Ảnh: Reuters)

Napoli hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Serie A, trong bối cảnh đội bóng chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất tại giải quốc nội. Kết quả này khiến đội bóng cần sớm cải thiện phong độ trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Việc thiếu vắng Allegri trên băng ghế chỉ đạo ở hai trận đấu tới sẽ là thách thức với Napoli khi đội bóng tìm cách trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Nguồn tin: Reuters