James Maddison trở lại ấn tượng, Tottenham chấm dứt chuỗi trận không thắng | Ngoại hạng Anh

Maddison ghi dấu ấn trong ngày trở lại Tottenham

Tottenham bước vào cuộc tiếp đón Coventry City sau chuỗi ba trận thua và ba trận hòa. Áp lực đè nặng lên đội bóng thành London khi họ chưa thắng trận nào từ đầu mùa và từng phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mùa trước mới trụ hạng thành công.

James Maddison của Tottenham (trái) ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với Coventry City (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, James Maddison sớm mang đến tín hiệu tích cực. Phút 14, tiền vệ người Anh tung cú sút đưa bóng vào góc cao khung thành, mở tỷ số cho Tottenham trước đội bóng thời niên thiếu Coventry City.

Đây là lần đầu Maddison đá chính sau 536 ngày, kể từ khi phải nghỉ thi đấu toàn bộ mùa trước vì chấn thương dây chằng chéo trước. Anh chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi bóng đi vào lưới, đồng thời cho biết muốn chứng minh năng lực và những đóng góp mà đội bóng đã thiếu vắng trong thời gian qua.

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Đầu hiệp hai, Coventry đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 49, Jack Rudoni tận dụng tình huống dứt điểm cận thành để ghi bàn gỡ hòa, dù thủ môn Antonín Kinský đã chạm tay vào bóng.

Taiwo Awoniyi của Coventry City đang tranh chấp bóng với Mickey van de Ven của Tottenham (Ảnh: AP)

Tottenham sau đó tìm lại lợi thế nhờ Omar Marmoush. Tân binh chuyển đến từ Manchester City trong mùa hè ghi bàn đầu tiên cho đội bóng bằng cú cứa lòng đẹp mắt, giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực. Đến phút bù giờ thứ sáu, Ben Davies ấn định chiến thắng 3-1 bằng cú sút chìm.

Omar Marmoush đã có bàn thắng đẹp mắt cho Tottenham (Ảnh: AP)

Kết quả giúp Tottenham tăng bốn bậc lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, trong khi Coventry đứng ngay phía sau ở vị trí thứ 17. Dù thất bại, HLV Frank Lampard cho rằng các học trò đã thi đấu tích cực và duy trì sức ép đến cuối trận, đồng thời nhận định bàn thua thứ ba xuất phát từ sai lầm đã khiến tỷ số chưa phản ánh đầy đủ diễn biến trên sân.

Brandon Thomas-Asante (trái) thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể mang về chiến thắng cho Coventry (Ảnh: AP)

Nguồn tin: AP