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Thể thao

Aston Villa chấm dứt mạch toàn thắng của Manchester City tại Ngoại hạng Anh

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Aston Villa đánh bại Manchester City 2-1 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, qua đó chấm dứt chuỗi bảy trận toàn thắng của thầy trò HLV Enzo Maresca. Nicolas Jackson lập cú đúp, trong khi Erling Haaland ghi bàn duy nhất cho đội khách.

Nicolas Jackson của Aston Villa tỏa sáng tại Villa Park

Aston Villa khởi đầu đầy chủ động trên sân nhà Villa Park ngày 24/10. Phút thứ 6, Nicolas Jackson tận dụng cơ hội để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thua buộc Manchester City đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Đội khách tạo ra nhiều cơ hội nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt của hàng thủ Aston Villa.

Aston Villa chấm dứt mạch toàn thắng của Manchester City tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Erling Haaland ghi bàn gỡ hòa cho Manchester City, nhưng đội khách vẫn nhận thất bại 1-2 trước Aston Villa tại vòng 8 Ngoại hạng Anh (Ảnh: AP)

Sang hiệp hai, Erling Haaland đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho Manchester City. Đây là bàn thắng thứ chín của tiền đạo người Na Uy tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Aston Villa chấm dứt mạch toàn thắng của Manchester City tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Tiền đạo Nicolas Jackson lập cú đúp vào lưới Manchester City, mang về chiến thắng 2-1 cho Aston Villa (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài lâu. Nicolas Jackson hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm một chạm ở phút 60. Bóng đi thấp và vượt qua tầm cản phá của thủ môn Gianluigi Donnarumma, ấn định chiến thắng 2-1 cho Aston Villa.

Manchester City đứt mạch toàn thắng vì Aston Villa

Thất bại tại Villa Park khiến Manchester City không thể nối dài chuỗi bảy trận thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV Enzo Maresca cũng nhận thất bại thứ tư liên tiếp khi làm khách tại sân đấu này.

Trong khi đó, chiến thắng tiếp tục cho thấy sự hồi sinh của Aston Villa. Đội bóng của HLV Unai Emery có sáu chiến thắng trong bảy trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Aston Villa chấm dứt mạch toàn thắng của Manchester City tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Nicolas Jackson trở thành tâm điểm trong chiến thắng của Aston Villa (Ảnh: AP)

Với Nicolas Jackson, cú đúp trước Manchester City nâng tổng số bàn thắng của anh lên bảy bàn trên mọi đấu trường mùa này. Tiền đạo người Senegal trở thành nhân tố quyết định giúp Aston Villa giành trọn ba điểm.

Nguồn tin: James Robson/AP

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