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Thể thao

Đội bóng chuyền Công an TP. Hồ Chí Minh giao lưu thể thao tại đặc khu Côn Đảo

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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(HTV) - Chiều 21/10, đội bóng chuyền Công an TP. Hồ Chí Minh giao lưu với Công an đặc khu Côn Đảo và Trung đoàn Hỗn hợp 39, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, thúc đẩy phong trào thể thao trong lực lượng vũ trang.

Thắt chặt tình đoàn kết qua hoạt động thể thao

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí sôi nổi, tạo cơ hội để các vận động viên của ba đơn vị gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và cùng tham gia tranh tài trên sân bóng chuyền. Thông qua hoạt động thi đấu, các đơn vị có thêm dịp tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và phối hợp trong công tác cũng như các phong trào chung.

Đội bóng chuyền Công an TP. Hồ Chí Minh giao lưu thể thao tại đặc khu Côn Đảo - Ảnh 1.
Đội bóng chuyền Công an TP. Hồ Chí Minh giao lưu thể thao tại đặc khu Côn Đảo - Ảnh 2.
Đội bóng chuyền Công an TP. Hồ Chí Minh giao lưu thể thao tại đặc khu Côn Đảo - Ảnh 3.

Trận giao hữu giữa đội bóng chuyền Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an đặc khu Côn Đảo

Không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, hoạt động còn góp phần khuyến khích cán bộ, chiến sĩ duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và thể lực. Đối với lực lượng vũ trang, việc thường xuyên rèn luyện thể chất có ý nghĩa thiết thực trong việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đồng thời xây dựng tinh thần đoàn kết, kỷ luật và ý chí vượt khó.

Sự tham gia của đội bóng chuyền Công an TP. Hồ Chí Minh cũng thể hiện sự quan tâm, động viên đối với phong trào thể thao tại cơ sở, góp phần tạo không khí vui tươi, tăng cường giao lưu giữa các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại TP. Hồ Chí Minh và đặc khu Côn Đảo.

Hướng đến vòng 2 Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia 2026

Bên cạnh ý nghĩa giao lưu, chuyến thăm và thi đấu tại Côn Đảo còn là dịp để đội bóng chuyền Công an TP. Hồ Chí Minh củng cố tinh thần, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trước khi bước vào giai đoạn thi đấu quan trọng của mùa giải.

Vòng 2 Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 28/10 đến 8/11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh. Đây là chặng đấu quan trọng, đòi hỏi các đội bóng duy trì phong độ, sự tập trung và khả năng phối hợp trong từng trận đấu.

Buổi giao lưu tạo động lực cho đội bóng chuyền Công an TP. Hồ Chí Minh trước vòng 2 Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia 2026

Thông qua hoạt động giao lưu, các vận động viên có thêm động lực để tiếp tục tập luyện, chuẩn bị về thể lực và tinh thần, hướng đến mục tiêu đạt thành tích tốt tại giải đấu. Những hoạt động kết hợp giữa giao lưu, rèn luyện và thi đấu cũng góp phần xây dựng môi trường thể thao tích cực, khuyến khích tinh thần cống hiến và ý chí quyết tâm của các vận động viên.

Chương trình tại đặc khu Côn Đảo khép lại với ý nghĩa thiết thực, vừa thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang, vừa góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa các đơn vị thông qua niềm đam mê thể thao chung.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/64xpWkOE8o8?si=7dvDmN-N48s6G6_X

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