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Thể thao

V-League 1: Công an TP. Hồ Chí Minh hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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Công an TP. Hồ Chí Minh đang có phong độ tốt trước cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng ở vòng 6 LPBank V-League 1, sau hai chiến thắng liên tiếp.

V-League 1: Công an TP. Hồ Chí Minh hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp- Ảnh 1.

Công an TP. Hồ Chí Minh đang thể hiện phong độ tích cực tại LPBank V-League 1

Công an TP. Hồ Chí Minh đang thể hiện phong độ tích cực tại LPBank V-League 1. Đội bóng lần lượt đánh bại Thể Công Viettel trên sân nhà ở vòng 4 và vượt qua Ninh Bình FC trên sân khách ở vòng 5. Hai kết quả này tiếp thêm sự tự tin cho HLV Arthur Diles cùng các học trò.

Đánh giá về màn trình diễn của đội bóng, HLV Arthur Diles cho biết tập thể đang có vị thế khá tốt so với mục tiêu đề ra, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đây là đội hình mới với nhiều cầu thủ mới, trong khi mùa giải vẫn ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, toàn đội đang có những bước tiến tích cực. Nhà cầm quân cũng đánh giá màn trình diễn và kết quả của các học trò trong thời gian qua là khả quan.

Đối thủ tiếp theo của Công an TP. Hồ Chí Minh là SHB Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn vừa tìm lại niềm vui chiến thắng khi vượt qua Hà Nội FC với tỉ số 1-0.

V-League 1: Công an TP. Hồ Chí Minh hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp- Ảnh 2.

HLV Arthur Diles đánh giá SHB Đà Nẵng là đối thủ khó chơi

HLV Arthur Diles đánh giá SHB Đà Nẵng là đối thủ khó chơi. Ông cho rằng các đội bóng đều có thể đánh mất cơ hội chiến thắng nếu không duy trì sự tập trung và phong độ tốt qua từng vòng đấu. Vì vậy, Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ dành cho đối thủ sự tôn trọng, đồng thời nỗ lực thể hiện khả năng tốt nhất để hướng đến kết quả thuận lợi.

Về lực lượng, Olaha Mạnh Đức là một trong những niềm hy vọng của đội chủ nhà. Tiền đạo sinh năm 1997 ghi bàn duy nhất giúp Công an TP. Hồ Chí Minh đánh bại Thể Công Viettel. Ở trận gặp Ninh Bình FC, anh tiếp tục tạo dấu ấn với pha kiến tạo cho Cumming ghi bàn quyết định trong những phút bù giờ.

Trận đấu giữa Công an TP. Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng sẽ được tường thuật trực tiếp lúc 17g50 ngày mai (1/11) trên kênh HTV Thể Thao, ứng dụng HTVm và HTVC.


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