Heidi Klum hóa thân thành bàn tay kinh dị trong tiệc Halloween lần thứ 25

Tạo hình độc đáo, mất nhiều giờ hoàn thiện

Tại sự kiện diễn ra ở nhà hàng Cathédrale, Heidi Klum xuất hiện trong bộ trang phục mô phỏng bàn tay trái phóng đại. Thiết kế được chăm chút với những chiếc móng đỏ dài, nhẫn, đường vân và các chi tiết mô phỏng đặc điểm tự nhiên của bàn tay. Gương mặt nữ siêu mẫu xuất hiện ở giữa lòng bàn tay, tạo nên hiệu ứng thị giác khác lạ.

Heidi Klum xuất hiện với tạo hình bàn tay khổng lồ tại tiệc Halloween lần thứ 25 ở New York (Ảnh: AP)

Theo chia sẻ của Heidi Klum, quá trình hoàn thiện trang phục kéo dài khoảng 5–6 giờ. Với kích thước lớn và thiết kế đặc biệt, bộ trang phục khiến việc di chuyển của cô gặp đôi chút bất tiện. Tuy nhiên, đây vẫn là lựa chọn thể hiện tinh thần thử nghiệm và khả năng biến hóa vốn đã trở thành dấu ấn riêng của nữ siêu mẫu mỗi dịp Halloween.

Chồng cô, nhạc sĩ Tom Kaulitz, không thể tham dự sự kiện năm nay do bận lịch lưu diễn. Dù vậy, Heidi Klum vẫn tiếp tục duy trì truyền thống tổ chức tiệc Halloween và giới thiệu những ý tưởng hóa trang mới.

Dấu ấn sáng tạo qua 25 mùa Halloween

Trong nhiều năm qua, Heidi Klum được biết đến với những màn hóa trang cầu kỳ, thường đòi hỏi nhiều giờ chuẩn bị và sự phối hợp của đội ngũ thiết kế. Cô từng xuất hiện với hình tượng sâu khổng lồ vào năm 2022, Medusa, chim công, nhân vật Transformer và người sói lấy cảm hứng từ video âm nhạc Thriller.

Không chỉ lựa chọn trang phục bắt mắt, nữ siêu mẫu còn chú trọng xây dựng hình tượng hoàn chỉnh thông qua hóa trang, tạo hình và các chi tiết phụ trợ. Mỗi năm, cô tìm kiếm một ý tưởng khác biệt nhằm mang đến bất ngờ cho khách mời và công chúng.

Những bộ trang phục được đầu tư công phu, thể hiện cá tính riêng của các nghệ sĩ tham dự sự kiện (Ảnh: AP)

Sau 25 năm, tiệc Halloween của Heidi Klum đã trở thành sự kiện thường niên được giới giải trí quan tâm. Đây cũng là dịp để cô thể hiện trí tưởng tượng, cá tính và niềm yêu thích dành cho nghệ thuật hóa trang. Tạo hình bàn tay trong năm nay tiếp tục nối dài truyền thống ấy, cho thấy sức hấp dẫn của việc sáng tạo những hình tượng mới qua từng mùa lễ hội.

Nguồn: AP