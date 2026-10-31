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Văn hóa - Giải trí

Phố đi bộ Bùi Viện biến thành đại tiệc hóa trang trong đêm Halloween

HOÀNG YẾN
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(HTV) - Tối ngày 31/10, phố đi bộ Bùi Viện lại nhộn nhịp bởi hàng nghìn người trẻ và du khách đổ về đón Halloween. Những bộ hóa trang ma mị, âm nhạc sôi động cùng ánh đèn rực rỡ biến tuyến phố nổi tiếng về đêm thành điểm hẹn sôi động nhất của mùa lễ hội.

Không khí lễ hội lan tỏa tại trung tâm Thành phố

Từ chiều tối, không khí Halloween đã dần lan tỏa khắp phố đi bộ Bùi Viện. Dòng người đổ về ngày một đông, khiến các con hẻm, vỉa hè và lối đi trở nên chật kín; tiếng nhạc, tiếng cười nói và ánh đèn màu hòa quyện tạo nên bầu không khí lễ hội đặc trưng.

Phố đi bộ Bùi Viện biến thành đại tiệc hóa trang trong đêm Halloween- Ảnh 1.
Phố đi bộ Bùi Viện biến thành đại tiệc hóa trang trong đêm Halloween- Ảnh 2.
Phố đi bộ Bùi Viện biến thành đại tiệc hóa trang trong đêm Halloween- Ảnh 3.

Du khách quốc tế và các bạn trẻ trong những trang phục, tạo hình hóa trang độc đáo đổ về phố đi bộ Bùi Viện đón không khí lễ hội Halloween (Ảnh: Hồng Quang, Ngọc Hân)

Đây cũng là dịp để giới trẻ thể hiện sự sáng tạo qua trang phục. Bên cạnh những hình tượng kinh dị như phù thủy, ma cà rồng hay zombie, nhiều người chọn hóa thân thành nhân vật phim ảnh, anime với trang phục và phụ kiện được chuẩn bị công phu. Các điểm vẽ mặt, cho thuê phụ kiện và bán đạo cụ Halloween dọc phố cũng hoạt động hết công suất.

Trải nghiệm giải trí sống động thu hút du khách

Không khí lễ hội bùng nổ dọc tuyến phố với sự hòa quyện của âm nhạc, ánh sáng và tiếng cười nói rộn ràng. Đông đảo bạn trẻ cùng người dân hào hứng dạo phố, thích thú chụp ảnh kỷ niệm cùng những tạo hình hóa trang độc đáo.

Phố đi bộ Bùi Viện biến thành đại tiệc hóa trang trong đêm Halloween- Ảnh 4.

Đông đảo du khách hòa mình vào không khí âm nhạc náo nhiệt và hào hứng tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm dọc tuyến phố (Ảnh: Hồng Quang, Ngọc Hân)

Không chỉ có hóa trang, các nhà hàng, quán bar và cơ sở kinh doanh tại Bùi Viện cũng khoác lên mình diện mạo ma quái với bí ngô, mạng nhện, đầu lâu và hệ thống đèn màu. Âm nhạc sôi động vang lên từ nhiều quán, cuốn người tham dự vào những điệu nhảy tự phát giữa phố.
Nhiều nhóm bạn và du khách tranh thủ chụp ảnh cùng những bộ hóa trang ấn tượng. Những gương mặt trang điểm ma mị, tạo hình kỳ quái nhưng hài hước trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý, khiến Bùi Viện càng thêm rực rỡ sắc màu trong đêm hội.

Phố đi bộ Bùi Viện biến thành đại tiệc hóa trang trong đêm Halloween- Ảnh 5.

Không khí Halloween sôi động với ánh đèn màu rực rỡ cùng dòng người đổ về vui chơi, trải nghiệm (Ảnh: Hồng Quang, Ngọc Hân)

Đêm Halloween tại Bùi Viện không chỉ là dịp vui chơi của giới trẻ mà còn góp phần làm nổi bật sức hút của du lịch đêm TP. Hồ Chí Minh. Với âm nhạc, ẩm thực, không gian giải trí và những màn hóa trang sáng tạo, tuyến phố tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến sôi động bậc nhất mỗi dịp lễ hội.

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