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Văn hóa - Giải trí

Đưa chất liệu văn hóa dân gian vào không gian lễ hội Halloween

KIM NGỌC, GIA NHI
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(HTV) - Lễ hội Halloween 2026 tại Nhà sách FAHASA Tân Định (TP. Hồ Chí Minh) thu hút hàng ngàn bạn đọc tham gia với nhiều hoạt động trải nghiệm, triển lãm và giao lưu cùng các gương mặt trong lĩnh vực văn học, điện ảnh. Chương trình mang đến góc nhìn mới về những câu chuyện kỳ bí và chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam.

Không gian Halloween kết hợp khám phá văn hóa dân gian

Với chủ đề “Thế giới ma quái, văn hóa và câu chuyện ẩn sau trang sách”, Lễ hội Halloween 2026 mang đến không gian trải nghiệm đa dạng. Không gian được trang trí với Ngôi nhà ma quái, các nhân vật hóa trang, khu vực trưng bày sách thuộc thể loại Halloween, trinh thám, kinh dị cùng nhiều góc check-in dành cho độc giả.

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Đưa chất liệu văn hóa dân gian vào không gian lễ hội Halloween - Ảnh 2.

Đông đảo người dân tới tham gia lễ hội Halloween 2026 tại Nhà sách FAHASA Tân Định

Đáng chú ý, khu vực triển lãm tranh lấy cảm hứng từ những hình tượng ma quái và sinh vật kỳ bí trong văn hóa dân gian Việt Nam mang đến góc nhìn trực quan về các câu chuyện tâm linh quen thuộc trong đời sống người Việt.

Bên cạnh hoạt động tham quan, chụp ảnh và hóa trang, FAHASA thiết kế hành trình trải nghiệm gồm hai trạm hoạt động. Người tham gia có cơ hội khám phá Ngôi nhà ma quái, giao lưu với các nhân vật cosplay, sưu tầm dấu mộc và nhận quà. Các hoạt động đọc sách và tìm hiểu tác phẩm được kết nối với trải nghiệm thực tế, góp phần thu hút độc giả, đặc biệt là giới trẻ.

Giao lưu cùng những gương mặt của văn học, điện ảnh

Điểm nhấn của lễ hội là buổi giao lưu cùng nhà văn, biên kịch Thảo Trang và diễn viên nhí Ngân Chi. Thảo Trang là tác giả của nhiều tác phẩm văn học kinh dị như “Tết ở Làng Địa ngục”, “Ngủ cùng người chết”, “Kẻ ăn hồn”, “25 độ âm”… Trong khi đó, Ngân Chi từng tham gia các bộ phim như “Bố Già”, “Lật Mặt 7”.

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Chương trình giao lưu cùng các diễn giả, người dân được nghe các vị khách mời chia sẻ về các chất liệu văn hóa tâm linh trong văn học, điện ảnh

Tại buổi trò chuyện, hai khách mời chia sẻ về cảm hứng sáng tạo, những chất liệu văn hóa tâm linh trong văn học, điện ảnh và quá trình chuyển tải các câu chuyện kỳ bí thành tác phẩm nghệ thuật. Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả, trong đó có người từ Gia Lai đến tham dự để gặp gỡ và xin chữ ký nhà văn Thảo Trang.

Lan tỏa giá trị văn hóa qua những câu chuyện kỳ bí

Buổi giao lưu kéo dài hơn hai giờ, tập trung khai thác những giá trị văn hóa và nhân văn ẩn sau các câu chuyện ma quỷ trong văn học Việt Nam. Không chỉ tạo cảm giác hồi hộp, những câu chuyện này còn phản ánh quan niệm về thế giới tâm linh, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của người Việt. Đây cũng là nguồn chất liệu để văn học và điện ảnh tiếp tục khai thác, đổi mới cách kể chuyện và tiếp cận công chúng.

Đưa chất liệu văn hóa dân gian vào không gian lễ hội Halloween - Ảnh 4.
Đưa chất liệu văn hóa dân gian vào không gian lễ hội Halloween - Ảnh 5.

Nhiều tiết mục sôi động trong lễ hội như hóa trang, bốc thăm may mắn thu hút sự quan tâm của các độc giả

Không khí lễ hội thêm sôi động với chương trình bốc thăm may mắn, trao tổng cộng 16 giải thưởng có tổng giá trị hơn 15 triệu đồng. Độc giả còn có dịp chụp ảnh, giao lưu và ký tặng sách cùng các khách mời.

Đưa chất liệu văn hóa dân gian vào không gian lễ hội Halloween - Ảnh 6.

Không chỉ là lễ hội Halloween, chương trình còn là dịp kỷ niệm 50 năm FAHASA xây dựng và phát triển

Diễn ra trong năm FAHASA kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển, lễ hội là một trong những hoạt động nhằm đa dạng hóa trải nghiệm tại hệ thống nhà sách. Qua đó, không gian đọc không chỉ phục vụ nhu cầu tìm kiếm, lựa chọn sách mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi độc giả gặp gỡ tác giả, khám phá các giá trị nghệ thuật và kết nối cộng đồng có chung sở thích.


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