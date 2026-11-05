Đường sách TP. Hồ Chí Minh tìm diện mạo mới sau 10 năm

Đường sách TP. Hồ Chí Minh đang nghiên cứu các phương án cải tạo không gian, trong đó trọng tâm là thiết kế lại cổng chào với biểu tượng cuốn sách mở, kết hợp công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách.

Đường sách TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến thiết kế mới

Sau hơn 10 năm hoạt động, Đường sách TP. Hồ Chí Minh đã trở thành điểm đến văn hóa quen thuộc giữa trung tâm Thành phố, nơi tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, giới thiệu sách và kết nối cộng đồng yêu đọc sách. Tuy nhiên, trước những thay đổi trong nhu cầu tiếp cận tri thức và trải nghiệm văn hóa, việc đổi mới diện mạo, nâng cao sức hút đang trở thành yêu cầu đặt ra đối với không gian này.

Đường sách TP. Hồ Chí Minh hiện nay

Một trong những hạng mục được ưu tiên là thiết kế lại cổng chào Đường sách, lấy cảm hứng từ biểu tượng "Cuốn sách mở ra tri thức". Công trình được định hướng kết hợp yếu tố kiến trúc, mỹ thuật và công nghệ số, vừa tạo điểm nhấn nhận diện, vừa đáp ứng nhu cầu truyền thông, quảng bá các hoạt động văn hóa.

Ông Bùi Xuân Đức - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP. Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị đã mời các nhóm thiết kế nghiên cứu phương án cổng chào mới, bảo đảm hài hòa với không gian kiến trúc và cảnh quan di tích khu vực trung tâm, đặc biệt là Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện TP. Hồ Chí Minh.

Đường sách TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu phương án đổi mới diện mạo sau hơn 10 năm hoạt động

Đáng chú ý, các phương án đề xuất tích hợp màn hình LED tại cổng chào, phục vụ giới thiệu sản phẩm của các gian hàng, cập nhật lịch hoạt động và thông tin sự kiện đến người dân, du khách. Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng tạo thêm tiện ích, góp phần hiện đại hóa không gian văn hóa đọc.

Đường sách TP. Hồ Chí Minh hướng tới trải nghiệm đa dạng

Theo ông Bùi Xuân Đức, hiện đơn vị đã có ba phương án thiết kế cổng chào để lấy ý kiến đóng góp từ các chuyên gia và đại diện gian hàng. Những ý kiến này sẽ là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Đường sách đặt mục tiêu triển khai công trình trong năm 2026, gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Sau khi phương án được phê duyệt, đơn vị sẽ tiếp tục vận động nguồn lực tài trợ để thực hiện.

Định hướng phát triển của Đường sách TP. Hồ Chí Minh còn tập trung cải tạo cảnh quan, đa dạng hóa các hoạt động văn hóa

Không chỉ thay đổi cổng chào, định hướng phát triển của Đường sách TP. Hồ Chí Minh còn tập trung cải tạo cảnh quan, đa dạng hóa các hoạt động văn hóa và nâng cao trải nghiệm của khách tham quan.

Theo đó, Đường sách được kỳ vọng từng bước phát triển từ không gian giới thiệu, kinh doanh sách thành điểm đến kết hợp văn hóa, nghệ thuật, cà phê và âm nhạc. Đây cũng là hướng đi nhằm tăng sức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, tạo điều kiện đưa Đường sách vào các hành trình tham quan khu vực trung tâm Thành phố.

Đường sách TP. Hồ Chí Minh hướng đến kết hợp hoạt động đọc sách, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa

Việc làm mới diện mạo không chỉ nhằm nâng cao khả năng nhận diện của Đường sách mà còn hướng đến mục tiêu phát triển một không gian văn hóa công cộng hiện đại, thân thiện và giàu tính tương tác.

Sau một thập kỷ hình thành và phát triển, những thay đổi được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức sống cho Đường sách TP. Hồ Chí Minh, góp phần duy trì văn hóa đọc, đồng thời gia tăng giá trị văn hóa và du lịch của Thành phố.