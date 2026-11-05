Học nghề mở đường trở lại thị trường lao động

Sau khi mất việc, nhiều người lao động lựa chọn học nghề để thích ứng với nhu cầu tuyển dụng. Tại TP. Hồ Chí Minh, các chương trình đào tạo gắn với chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang góp phần hỗ trợ người lao động chuyển đổi nghề nghiệp.

Học nghề để thích ứng với nhu cầu tuyển dụng

Sau khi mất việc, anh Đỗ Văn Chẵn quyết định tham gia một khóa đào tạo nghề nhằm trang bị thêm kỹ năng, chuẩn bị cho quá trình tìm kiếm công việc mới. Thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm làm việc trước đây, anh lựa chọn học thêm nghề để mở rộng cơ hội tiếp cận những vị trí tuyển dụng phù hợp.

Người lao động tham gia đào tạo nghề để bổ sung kỹ năng sau khi mất việc

Trong bối cảnh yêu cầu tuyển dụng ngày càng chú trọng kỹ năng thực hành, việc học nghề trở thành một trong những giải pháp giúp người lao động thích ứng với những thay đổi của thị trường. Đặc biệt, thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp có thể được tận dụng để bổ sung kiến thức, nâng cao tay nghề và chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi công việc.

Tại các cơ sở đào tạo nghề, nhiều chương trình gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế như điện công nghiệp, lái xe nâng, lái ô tô và tin học được tổ chức, tạo thêm lựa chọn cho người lao động. Nội dung đào tạo chú trọng thực hành, giúp học viên từng bước làm quen với yêu cầu công việc.

Học nghề còn giúp người lao động chủ động hơn trong tìm kiếm việc làm, hạn chế tình trạng chỉ chờ đợi cơ hội trở lại vị trí công việc cũ

Đối với người lao động mất việc, việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu thị trường có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh trang bị kỹ năng mới, quá trình học nghề còn giúp họ chủ động hơn trong tìm kiếm việc làm, hạn chế tình trạng chỉ chờ đợi cơ hội trở lại vị trí công việc cũ.

Hỗ trợ học nghề từ chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh, trong 10 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức hơn 300 lớp học nghề với gần 400 học viên. Các chương trình được triển khai nhằm hỗ trợ người lao động thất nghiệp bổ sung kỹ năng, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh triển khai các lớp đào tạo nghề cho người lao động

Đáng chú ý, chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện quy định hỗ trợ học phí tối đa 4,5 triệu đồng/người đối với khóa đào tạo dưới 3 tháng. Với khóa học từ đủ 3 tháng trở lên, mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài học phí, người lao động đủ điều kiện còn được hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/ngày thực học. Thời gian hỗ trợ đào tạo được tính theo khóa học nhưng không quá 6 tháng. Đây là những khoản hỗ trợ góp phần giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người lao động yên tâm tham gia đào tạo trong giai đoạn chưa có việc làm.

Những khoản hỗ trợ góp phần giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người lao động yên tâm tham gia đào tạo trong giai đoạn chưa có việc làm

Theo quy định của Luật Việc làm năm 2025, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Một số trường hợp không thuộc nhóm này vẫn có thể được xem xét hỗ trợ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ học nghề không chỉ giúp người lao động có thêm lựa chọn trong giai đoạn thất nghiệp mà còn đặt ra yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Khi các chương trình học nghề được tổ chức phù hợp với thực tế thị trường, người lao động có thêm điều kiện chuyển đổi công việc, nâng cao khả năng thích ứng và từng bước tìm kiếm việc làm ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường lao động.