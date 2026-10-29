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Thể thao

Bayern Munich thắng đậm Magdeburg, Harry Kane ngồi ghế dự bị

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Bayern Munich giành chiến thắng 6-1 trước Magdeburg ở vòng hai Cúp Quốc gia Đức. Đáng chú ý, tân chủ nhân Quả bóng vàng 2026 Harry Kane được nghỉ ngơi, trong bối cảnh đội bóng xứ Bavaria chuẩn bị bước vào lịch thi đấu dày đặc.

Bayern Munich áp đảo sau giờ nghỉ

Bayern Munich tiếp đón Magdeburg, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhì Đức, tại vòng hai Cúp Quốc gia. Không có Harry Kane trong đội hình thi đấu, đội chủ nhà vẫn thể hiện sức mạnh và giành chiến thắng cách biệt.

Bayern Munich thắng đậm Magdeburg, Harry Kane ngồi ghế dự bị- Ảnh 1.

Michael Olise ghi bàn thắng cho Bayern Munich từ chấm phạt đền (Ảnh: Reuters)

Michael Olise lập cú đúp, xen giữa là bàn thắng của Ismael Saibari. Cuối hiệp hai, Alphonso Davies và Nathaniel Brown ghi liền hai bàn trong vòng ba phút, giúp Bayern nới rộng cách biệt. Tài năng trẻ David Santos-Daiber ấn định tỷ số 6-1 trong thời gian bù giờ.

Bayern Munich thắng đậm Magdeburg, Harry Kane ngồi ghế dự bị- Ảnh 2.

Ismael Saibari góp công vào chiến thắng cho Bayern Munich (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, Bayern không hoàn toàn dễ dàng trong hiệp một. Magdeburg có thời điểm gỡ hòa và còn đưa bóng trúng cột dọc ngay trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, đội khách không thể duy trì nhịp độ sau giờ nghỉ, trước sức ép ngày càng lớn từ đội chủ nhà.

Harry Kane được nghỉ trước lịch đấu quan trọng của Bayern Munich

Hôm 26/10, Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên kể từ Michael Owen năm 2001 giành Quả bóng vàng. Chỉ hai ngày sau lễ vinh danh, tiền đạo này được Bayern cho nghỉ nhằm kiểm soát khối lượng vận động trước chuỗi trận quan trọng ở đấu trường quốc nội và châu Âu.

Bayern Munich thắng đậm Magdeburg, Harry Kane ngồi ghế dự bị- Ảnh 3.

Tân chủ nhân Quả bóng vàng 2026 Harry Kane được nghỉ ngơi, trong bối cảnh đội bóng xứ Bavaria chuẩn bị bước vào lịch thi đấu dày đặc (Ảnh: Reuters)

Trên băng ghế huấn luyện, trợ lý Aaron Danks tiếp tục chỉ đạo Bayern trong trận thứ hai liên tiếp, sau khi HLV Vincent Kompany ngã quỵ trong một buổi tập hồi tuần trước. Theo Reuters, Kompany đã xuất viện vào ngày 28/10.

Bayern Munich thắng đậm Magdeburg, Harry Kane ngồi ghế dự bị- Ảnh 4.

Michael Olise ăn mừng chiến thắng của Bayern

Bayern hiện dẫn đầu cuộc đua vô địch Bundesliga. Đội bóng sẽ đối đầu kình địch Borussia Dortmund trong trận Klassiker vào thứ Bảy, trước khi hành quân đến Tây Ban Nha gặp Atletico Madrid tại Champions League vào tuần tới.

Nguồn tin: Reuters

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