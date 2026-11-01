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Thể thao

Kết quả bóng đá châu Âu (1/11): Barcelona thắng đậm 6-1, Bayern Munich đánh rơi chiến thắng

THÙY DƯƠNG, BẢO QUYÊN
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(HTV) - Bóng đá châu Âu đêm 31/10 đã ghi nhận kết quả đáng chú ý khi Harry Kane không thể lập công trong ngày ra mắt Quả bóng vàng 2026, khiến Bayern Munich hòa Dortmund 2-2. Trong khi đó, hai đại diện thành Manchester đều trắng tay, còn Barcelona và AC Milan thắng thuyết phục.

Kết quả bóng đá châu Âu tại Đức: Bayern Munich hòa Borussia Dortmund 2-2

Tâm điểm kết quả bóng đá châu Âu tại giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) là trận hòa 2-2 giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund. Trước giờ lăn bóng, câu lạc bộ Bayern Munich đã tôn vinh Harry Kane khi anh mang danh hiệu Quả bóng vàng 2026. 

Trước đó, ở mùa giải 2025-2026, tiền đạo này đã ghi được 73 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Phát biểu trên sân, Kanebày tỏ lòng biết ơn trước sự ủng hộ mà người hâm mộ dành cho anh từ ngày đầu đặt chân đến sân Allianz Arena.

Kết quả bóng đá châu Âu (1/11): Barcelona thắng đậm 6-1, Bayern Munich đánh rơi chiến thắng - Ảnh 1.

Tiền đạo Harry Kane đạt danh hiệu Quả bóng vàng 2026 trước trận đấu giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund tại Bundesliga ngày 31/10/2026 (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, trong trận đấu đầu tiên sau lễ trao giải, ngôi sao của Bayern Munich lại kém may mắn trước khung thành Borussia Dortmund. Anh thực hiện một quả phạt đền dội xà ngang và có thêm một pha dứt điểm trúng cột dọc. Điểm sáng của tiền đạo này là pha đánh đầu kiến tạo, giúp trung vệ Dayot Upamecano ghi bàn thắng thứ hai cho Bayern Munich. Dù vậy, đội chủ nhà đã đánh rơi chiến thắng ở phút 89 khi Fabio Silva ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Dortmund.

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Fabio Silva ăn mừng bàn gỡ hòa 2-2 cho Borussia Dortmund ở phút 89 (Ảnh: AP)

Chia sẻ sau trận đấu, Harry Kane cho biết: "Khi ở vị trí đỉnh cao, cầu thủ phải học cách đối mặt với cảm xúc và mọi vấn đề đi kèm". Anh khẳng định bản thân đã xử lý tốt dù có một ngày thi đấu không như ý.

Với kết quả này, Bayern Munich và Dortmund tiếp tục bằng điểm nhau ở ngôi đầu bảng xếp hạng Bundesliga. Bên cạnh đó, Bayern Munich còn đối mặt với nỗi lo về lực lượng khi Michael Olise, Ismael Saibari và Serge Gnabry đều phải rời sân vì chấn thương. Ở trận này, đội chủ nhà cũng không có sự xuất hiện của huấn luyện viên Vincent Kompany. Ông đang trong thời gian nghỉ ngơi sau khi xuất viện vì bị ngất xỉu đột ngột vào tuần trước.

Ở các trận đấu khác tại Bundesliga, đội vào chung kết Europa League mùa trước là Freiburg đã thắng Augsburg 2-1 nhờ bàn thắng ở phút 85 của Cyriaque Irie. Kết quả này giúp Freiburg giữ vị trí thứ ba và thu hẹp khoảng cách với hai đội dẫn đầu là Dortmund và Bayern Munich xuống còn 1 điểm. Leipzig bám sát ở vị trí thứ tư sau trận thắng Schalke 2-0. Chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải là Niclas Füllkrug có bàn thắng thứ 9, giúp Werder Bremen thắng Hoffenheim 2-0 và vươn lên vị trí thứ năm. Trong khi đó, phong độ của Bayer Leverkusen tiếp tục chững lại với trận thua thứ hai liên tiếp khi thất bại 2-4 trước Stuttgart trên sân nhà. Ở trận đấu còn lại, Borussia Moenchengladbach hòa Paderborn 0-0.

Kết quả bóng đá châu Âu tại Anh: Manchester United và Manchester City cùng thua trận

Tại giải Ngoại hạng Anh, cả hai đội bóng thành Manchester đều để thua. Huấn luyện viên trưởng Michael Carrick của Manchester United đối mặt với nhiều áp lực sau trận thua 0-2 trên sân của Chelsea.

Kết quả bóng đá châu Âu (1/11): Barcelona thắng đậm 6-1, Bayern Munich đánh rơi chiến thắng - Ảnh 3.

Huấn luyện viên Michael Carrick (giữa) thất vọng trong trận thua 0-2 trước Chelsea (Ảnh: AP)

Hiện tại, Manchester United đã trải qua 9 trận liên tiếp không giành được chiến thắng ở tất cả các giải đấu. Công tác huấn luyện của ông Carrick càng bị giới chuyên môn đánh giá khắt khe hơn sau tình huống hậu vệ người Argentina Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ rời sân. Khi Martinez đi về phía đường hầm, ông Carrick đã không có bất kỳ động thái nào với cầu thủ của mình.

Trong khi đó, đội đầu bảng Manchester City cũng để thua 0-1 ngay trên sân nhà trước đội xếp thứ ba là Brighton. Bàn thắng sớm của Yasin Ayari đã định đoạt kết quả trận đấu này.

Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Manchester City tại giải Ngoại hạng Anh, sau khi mở màn mùa giải bằng chuỗi 7 trận toàn thắng. Kết quả này mở ra cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng cho nhà đương kim vô địch Arsenal. Arsenal sẽ vượt qua Manchester City để chiếm ngôi đầu vào Chủ nhật nếu thắng hoặc hòa trước Liverpool. Khép lại loạt kết quả bóng đá châu Âu tại Anh trong ngày thứ Bảy, Tottenham đã vươn lên vị trí thứ tám sau khi thắng 2-0 trước Crystal Palace.

Kết quả bóng đá châu Âu tại Tây Ban Nha: Barcelona thắng Alaves 6-1 

Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, kết quả bóng đá châu Âu ghi nhận chiến thắng 6-1 của Barcelona trước Alaves. Kết quả này giúp Barcelona lấy lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng từ tay Atletico Madrid.

Trước đó, Barcelona vừa trải qua hai trận thua trước Paris Saint-Germain và Real Madrid. Trong trận này, Lamine Yamal và Raphinha mỗi người ghi 2 bàn thắng. Hai bàn còn lại của Barcelona được ghi bởi Anthony Gordon và Fermín López. Với kết quả trên, Raphinha đã nâng tổng số bàn thắng lên 15 bàn sau 10 trận tại La Liga. Anh hiện dẫn trước Kylian Mbappe của Real Madrid 4 bàn.

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Tài năng trẻ Lamine Yamal ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ năm cho Barcelona trong trận thắng Alaves 6-1 tại La Liga (Ảnh: AP)

Trước đó, Atletico Madrid chỉ giữ được vị trí dẫn đầu trong vài giờ sau khi thắng Levante 2-0. Ở phút 36, hậu vệ Alejandro Grimaldo tận dụng pha cắt bóng lỗi của hàng phòng ngự Levante để ghi bàn mở tỷ số cho Atletico Madrid. Sau đó, Giuliano Simeone dứt điểm thành công từ một pha phối hợp sắc bén của toàn đội để ghi bàn thứ hai. Vào tuần tới, Barcelona sẽ đối đầu với Atletico Madrid.

Kết quả bóng đá châu Âu tại Ý: AC Milan thắng Inter Milan 3-1

Tại giải vô địch quốc gia Serie A, kết quả bóng đá châu Âu tâm điểm là chiến thắng 3-1 của AC Milan trước đối thủ cùng thành phố Inter Milan. Kết quả này khiến Inter Milan phải nhận trận thua đầu tiên trong mùa giải.

Tuyển thủ người Bỉ Diego Moreira đã có một hiệp đấu đầu tiên ấn tượng khi đóng góp hai pha kiến tạo và một bàn thắng. Ở phút thứ 4, Moreira tạt bóng để Christian Pulisic đánh đầu mở tỷ số cho AC Milan. Chỉ 6 phút sau, Moreira thực hiện quả phạt góc giúp Adrien Rabiot ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. 

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Christian Pulisic (bên phải) ăn mừng bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-1 của AC Milan trước Inter Milan tại Serie A (Ảnh: AP)

Dù Bastoni gỡ lại một bàn cho Inter Milan, Moreira đã tự mình ghi bàn bằng một cú sút phạt trực tiếp ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Trước trận đấu này, vào thứ Sáu, Pulisic vừa ký gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với câu lạc bộ đến năm 2031.

Trận thắng này giúp AC Milan vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Đội bóng hiện kém 4 điểm so với hai đội đồng dẫn đầu là Inter Milan và Lazio. Vào Chủ nhật, Lazio có thể vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng Serie A khi tiếp đón Cagliari trên sân nhà. 

Ở các trận đấu khác tại Ý, đội xếp thứ ba là Roma thắng 5-2 trước Udinese, còn Bologna thắng Monza 2-1. 

Nguồn tin: AP


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