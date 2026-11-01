Hàng triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy các ứng viên đảng Dân chủ đang có sự cạnh tranh sát sao tại những bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa. Những bang này bao gồm Iowa, Kansas, Ohio và Texas.

Cụ thể, tại Texas, một số cử tri đang lo ngại trước khả năng giành chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ James Talarico, người đang dẫn trước đối thủ trong các cuộc thăm dò. Nếu đắc cử, ông có thể tạo ra bước ngoặt đáng chú ý trong cục diện chính trị tại bang này.

Ông David Patterson, một cử tri tại Texas, cho biết bang này đã lâu mới chứng kiến cuộc cạnh tranh sát sao giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa như hiện nay. Theo ông, đây là dấu hiệu cho thấy những thay đổi đáng kể trong cục diện chính trị tại địa phương.

Bang Texas đang đứng trước khả năng chuyển xanh trong kỳ bỏ phiếu giữa kỳ này (Ảnh: Reuters)

Còn tại bang chiến trường Georgia, khi cục diện vẫn chưa rõ ràng, các vấn đề về chi phí sinh hoạt, giá nhiên liệu, thuế bất động sản và ngân sách giáo dục đang thu hút sự quan tâm trước thềm bầu cử.

Một cử tri tên Denise Davenport cho biết bà mong giá xăng giảm và chi phí thực phẩm sẽ rẻ hơn. Bà cũng bày tỏ lo ngại về tương lai của các cháu, đồng thời cho biết chi phí nhiên liệu và thuế đang trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình.

Chi phí sinh hoạt và giá nhiên liệu tăng cao khiến các cử tri bất an về tương lai sắp tới (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, tại bang Colorado, bỏ phiếu qua đường bưu điện vẫn là phương thức được duy trì rộng rãi, khi bang này gửi phiếu bầu đến tất cả cử tri đã đăng ký hợp lệ. Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích hình thức bỏ phiếu này và tìm cách siết chặt quy định, nhưng các phương thức bỏ phiếu trên vẫn được giữ nguyên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay.

Các cử tri tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ (Ảnh: Reuters)

Theo ghi nhận, đã có hơn 50 triệu người Mỹ đã tham gia bỏ phiếu sớm và dự kiến sẽ có hơn 100 triệu cử tri tham gia cuộc bầu cử lần này. Kết quả bầu cử sẽ định hình tương quan quyền lực tại Quốc hội Mỹ trong thời gian tới.



