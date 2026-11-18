Đến rừng thủy sam Jangtaesan, du khách có thể thong thả tản bộ trên những lối đi bằng gỗ, băng qua cầu treo và tận hưởng không gian yên bình giữa những hàng cây cao vút.

Rừng thủy sam Jangtaesan rực rỡ sắc màu

Mùa thu mang đến diện mạo nổi bật cho khu rừng Jangtaesan ở miền Trung Hàn Quốc. Những hàng thủy sam chuyển từ màu xanh sang vàng, nâu đỏ, tạo nên khung cảnh thiên nhiên đầy màu sắc, thu hút du khách đến tham quan và ngắm cảnh.

Điểm nhấn của khu rừng là những con đường mòn, lối đi bằng gỗ uốn lượn giữa các hàng cây và cây cầu treo băng qua những tán lá. Từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc mùa thu ở nhiều góc nhìn khác nhau.

Cây cầu treo băng qua rừng thủy sam Jangtaesan, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng những tán cây chuyển màu rực rỡ vào mùa thu

Một du khách chia sẻ: "Những con đường mòn rợp bóng cây thủy sam tạo nên một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, sắc lá mùa thu thì đẹp tuyệt vời. Ở đây, tôi cảm thấy thật thư thái và nhẹ nhàng".

Rừng thủy sam Jangtaesan trong những ngày mưa

Không chỉ hấp dẫn vào những ngày nắng, rừng thủy sam Jangtaesan còn mang một vẻ đẹp riêng khi xuất hiện những cơn mưa phùn. Không gian trở nên tĩnh lặng, tạo cảm giác thư thái cho du khách trên hành trình khám phá thiên nhiên.

Những bậc nước nhỏ giữa khu rừng Jangtaesan tạo điểm nhấn cho cảnh sắc thiên nhiên trong mùa lá đổi màu

Du khách Me Hyun Hwang cho biết: "Trời đang mưa lất phất, khiến không gian càng trở nên quyến rũ hơn. Tôi đã leo một mạch lên đến đỉnh mà chẳng hề hay biết mình đã thấm mệt".

Sắc vàng, cam và đỏ trải dài hai bên dòng suối, tạo nên khung cảnh mùa thu đặc trưng tại rừng Jangtaesan, Hàn Quốc

Rừng Jangtaesan mở cửa quanh năm, nhưng mùa thu được xem là thời điểm đẹp nhất để tham quan. Những tán lá chuyển màu rực rỡ, kết hợp cùng các lối đi xuyên rừng và cảnh quan thiên nhiên yên bình, tạo nên sức hút đặc biệt cho điểm đến này.