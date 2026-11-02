CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Lần đầu tiên Hàn Quốc tham gia diễn tập chiến tranh không gian

TTXVN
Theo dõi HTV trên Google News

Ngày 2/11, giới chức Hàn Quốc cho biết, Không quân nước này sẽ tham gia cuộc diễn tập chiến tranh không gian đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu "Partner to Win" trong tuần này.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập trên sa bàn nhằm tăng cường năng lực tác chiến chung trong lĩnh vực vũ trụ.

Theo Không quân Hàn Quốc, lực lượng này dự kiến tham gia cuộc diễn tập trên từ ngày 2-6/11 (theo giờ địa phương) tại bang Florida (Mỹ) cùng với Hà Lan, Thụy Điển, Ba Lan, Brazil và Mỹ.

“Partner to Win” là cuộc diễn tập mới được lực lượng Không gian Mỹ triển khai trong năm nay, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến trong các nhiệm vụ không gian chung và tăng cường phối hợp với các nước đối tác trong việc thiết lập chính sách và chiến lược liên quan.

Trong khuôn khổ cuộc diễn tập này, phái đoàn các nước tham gia thảo luận về các biện pháp hợp tác và ứng phó nhằm xử lý các tình huống khủng hoảng phức tạp giả định trong không gian.

Thông qua cuộc diễn tập trên, Không quân Hàn Quốc sẽ tìm cách mở rộng phạm vi hợp tác với các đồng minh trong lĩnh vực không gian, đồng thời tạo vị thế trong việc dẫn dắt các nhiệm vụ không gian chung đa quốc gia trong tương lai.

Nguồn: https://baotintuc.vn/lan-dau-tien-han-quoc-tham-gia-dien-tap-chien-tranh-khong-gian-post1399294.html

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Daniil Medvedev lần thứ 7 giành vé dự ATP Finals

Daniil Medvedev lần thứ 7 giành vé dự ATP Finals

Thể thao 21:20 01/11/2026

(HTV) - Tay vợt người Nga Daniil Medvedev tiếp tục ghi dấu ấn trong mùa giải 2026 khi lần thứ 7 giành quyền tham dự ATP Finals, giải đấu quy tụ tám tay vợt nam xuất sắc nhất năm. Chiến thắng trước Adrian Mannarino tại tứ kết Vienna Open giúp Medvedev chính thức có suất góp mặt ở sự kiện cuối mùa, sau một năm vắng mặt.

Made by Vietnam Forum: TP. Hồ Chí Minh – Bài toán lớn, lời giải mới

Made by Vietnam Forum: TP. Hồ Chí Minh – Bài toán lớn, lời giải mới

Kinh tế 22:17 01/11/2026

(HTV) - Từ định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị đến mô hình TOD, TP.HCM đang tìm lời giải cho bài toán tổ chức không gian đô thị theo hướng đa trung tâm. Trong đó, khu vực phía Bắc được kỳ vọng trở thành cực phát triển mới, kết nối nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo với sản xuất công nghệ cao.

NewZgraphic: Hướng dẫn mua vé Thay lời muốn nói tháng 11 - “Màu thời gian”

NewZgraphic: Hướng dẫn mua vé Thay lời muốn nói tháng 11 - “Màu thời gian”

Show nổi bật 09:10 02/11/2026

(HTV) - Với chủ đề “Màu thời gian”, Thay lời muốn nói tháng 11 mời khán giả trở về miền ký ức qua những giai điệu giàu cảm xúc, vào lúc 20 giờ ngày 8/11/2026, tại Nhà hát Truyền hình HTV. Khán giả có thể mua vé qua Ticketbox, liên hệ Zalo OA, fanpage HTVC, hoặc mua trực tiếp tại nhà đài.

Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu, khép lại thảm đỏ Thịnh điển W 2026

Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu, khép lại thảm đỏ Thịnh điển W 2026

Văn hóa - Giải trí 13:30 02/11/2026

(HTV) - Thịnh điển W 2026 diễn ra tối 1/11 tại Macau (Trung Quốc), quy tụ hơn 30 nghệ sĩ Hoa ngữ. Sự kiện gây chú ý với thảm đỏ kết hợp trình diễn âm nhạc, cùng những tạo hình nổi bật của Lưu Diệc Phi, Ngô Lỗi, Hề Mộng Dao và Âu Dương Na Na.

Xem thêm