2 phường ở TP. Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ giải ngân đầu tư công trên 96%

Chủ động đối thoại, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho từng dự án và tích cực vận động người dân bàn giao mặt bằng. Cách làm linh hoạt của phường Dĩ An và phường Đông Hòa đang góp phần giải quyết các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ công trình trên địa bàn.

Lắng nghe từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Buổi họp dân đối thoại, vận động bàn giao mặt bằng dự án Xây dựng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh do UBND phường Đông Hòa tổ chức

Đây là một trong nhiều buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo phường Đông Hòa với các hộ dân thuộc dự án Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Thông qua đối thoại, địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, tháo gỡ vướng mắc và tạo sự đồng thuận về phương án bồi thường.

Các cán bộ của phường, tổ hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng phải xuống. Phải phải phải nhìn thấy những cái ý kiến của người ta nó ở cái hoàn cảnh thực tế để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của bà con.

Ông Nguyễn Văn Yêm - Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - sinh sống tại Phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh cho biết địa phương đạt tỷ lệ giải ngân đầu tư công tới 99,7% trong 10 tháng năm 2026. Cùng với việc đẩy nhanh 13 dự án chuyển tiếp, phường đang khẩn trương đo đạc, kiểm đếm gần 500 thửa đất để phục vụ dự án tuyến đường sắt đô thị số 1.

Linh hoạt điều chuyển nguồn vốn, rút ngắn thủ tục hành chính

Các công trình hạ tầng, giao thông được tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Cùng với phường Đông Hòa, phường Dĩ An cũng được UBND TP. Hồ Chí Minh khen thưởng đột xuất nhờ thành tích giải ngân đầu tư công. Năm 2026, địa phương triển khai 68 dự án với tổng vốn 716 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 96,5%. Ông Nguyễn Hữu Nam - Trưởng phòng Bồi thường, Ban Quản lý Dự án phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Theo bà Trần Thị Yến Minh - Phó Chủ tịch HĐND phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh, địa phương đã chủ động rà soát và điều chuyển linh hoạt nguồn vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các công trình triển khai tốt. Nhờ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thời gian xử lý thủ tục được rút ngắn đáng kể, tạo sự chủ động cho chính quyền cơ sở trong thúc đẩy đầu tư công.