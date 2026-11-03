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Văn hóa - Giải trí

Hai đêm diễn của BTS được phát sóng tại rạp ở hơn 80 quốc gia

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
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(HTV) - Hai đêm diễn của BTS tại Đài Loan và Indonesia thuộc tour thế giới “Arirang” sẽ được trình chiếu tại hệ thống rạp chiếu phim ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hoạt động này mở rộng cơ hội để người hâm mộ quốc tế theo dõi các buổi biểu diễn của nhóm trên màn ảnh rộng.

Hai đêm diễn của BTS được đưa lên màn ảnh rộng toàn cầu

Theo thông báo từ BigHit Music đăng tải trên nền tảng Weverse ngày 3/11, hai buổi biểu diễn thuộc tour “Arirang” của BTS sẽ được phát sóng tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới.

Cụ thể, chương trình đầu tiên là đêm diễn thứ hai của nhóm tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan), dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21/11. Tiếp đó, buổi biểu diễn ngày thứ ba tại Jakarta (Indonesia) vào 29/12 cũng được lựa chọn để trình chiếu.

Hai đêm diễn của BTS được phát sóng tại rạp ở hơn 80 quốc gia - Ảnh 1.

Hai buổi biểu diễn thuộc tour “Arirang” sẽ được trình chiếu tại khoảng 6.100 màn hình trên toàn cầu (Ảnh: Yonhap News)

Theo kế hoạch, đêm diễn tại Cao Hùng sẽ xuất hiện trên khoảng 3.300 màn hình lớn, trong khi chương trình tại Jakarta được phát sóng tại khoảng 2.800 màn hình trên toàn cầu. 

Tại Hàn Quốc, khán giả có thể theo dõi các buổi diễn thông qua ba hệ thống rạp lớn gồm CGV, Lotte Cinema và Megabox.

Hai đêm diễn của BTS được phát sóng tại rạp ở hơn 80 quốc gia - Ảnh 2.

BTS tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng toàn cầu với tour diễn “Arirang” (Ảnh: Yonhap News)

Do sự khác biệt về múi giờ, lịch chiếu sẽ được điều chỉnh theo từng khu vực. Vì vậy, một số quốc gia có thể phát sóng chương trình trễ hơn từ một đến hai ngày so với thời điểm diễn ra concert.

Tour “Arirang” của BTS thu hút hàng trăm nghìn khán giả

Hai đêm diễn được lựa chọn trình chiếu nằm trong chặng châu Á của tour thế giới “Arirang”, dự kiến khởi động tại Cao Hùng vào ngày 19/11. BTS sẽ tổ chức tổng cộng 15 buổi biểu diễn tại năm thành phố, bao gồm Cao Hùng, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore và Jakarta.

Hai đêm diễn của BTS được phát sóng tại rạp ở hơn 80 quốc gia - Ảnh 3.

Sau khi trở lại với các hoạt động nhóm, BTS tiếp tục thu hút sự quan tâm qua tour diễn thế giới “Arirang” (Ảnh: Yonhap News)

Trước đó, nhóm vừa hoàn thành chặng lưu diễn tại Nam Mỹ vào cuối tháng 10, với điểm dừng chân cuối cùng ở São Paulo (Brazil). 

Theo BigHit Music, BTS đã tổ chức thành công 14 đêm diễn tại năm thành phố, toàn bộ đều bán hết vé, thu hút tổng cộng khoảng 853.000 khán giả.

Hai đêm diễn của BTS được phát sóng tại rạp ở hơn 80 quốc gia - Ảnh 4.

Việc phát sóng concert tại rạp mở rộng trải nghiệm thưởng thức âm nhạc của cộng đồng người hâm mộ BTS trên toàn cầu (Ảnh: Yonhap News)

Thay vì chỉ giới hạn trải nghiệm concert tại những địa điểm tổ chức trực tiếp, người hâm mộ ở nhiều quốc gia có thêm cơ hội theo dõi sân khấu của BTS thông qua hệ thống rạp chiếu phim.

Nguồn tin: Yonhap News

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