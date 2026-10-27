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Văn hóa - Giải trí

RM (BTS) tạo cơn sốt tại Mỹ, triển lãm hút hơn 66.000 lượt mua vé

THUỲ DƯƠNG, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Triển lãm RM X SFMOMA: Between You and Me tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco (Mỹ) thu hút hơn 66.000 lượt mua vé. Tỷ lệ đặt vé trước cao gấp 6 lần so với các triển lãm trước đây của bảo tàng, góp phần tạo thêm nguồn thu cho đơn vị đang chịu áp lực tài chính.

Triển lãm của RM thu hút hơn 66.000 lượt mua vé

Ngày 25/10, RM - Trưởng nhóm BTS phối hợp cùng Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco (SFMOMA) thực hiện triển lãm RM X SFMOMA: Between You and Me. 

RM (BTS) tạo cơn sốt tại Mỹ, triển lãm hút hơn 66.000 lượt mua vé - Ảnh 1.

Triển lãm giới thiệu bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân của nam thần tượng. Dự án được đề xuất với RM trong thời gian anh thực hiện nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Dispatch)

Triển lãm đã bán hơn 66.000 vé, với tỷ lệ đặt trước cao gấp 6 lần so với các triển lãm trước đây của SFMOMA. 

RM (BTS) tạo cơn sốt tại Mỹ, triển lãm hút hơn 66.000 lượt mua vé - Ảnh 2.
RM (BTS) tạo cơn sốt tại Mỹ, triển lãm hút hơn 66.000 lượt mua vé - Ảnh 3.
RM (BTS) tạo cơn sốt tại Mỹ, triển lãm hút hơn 66.000 lượt mua vé - Ảnh 4.
RM (BTS) tạo cơn sốt tại Mỹ, triển lãm hút hơn 66.000 lượt mua vé - Ảnh 5.
RM (BTS) tạo cơn sốt tại Mỹ, triển lãm hút hơn 66.000 lượt mua vé - Ảnh 6.
RM (BTS) tạo cơn sốt tại Mỹ, triển lãm hút hơn 66.000 lượt mua vé - Ảnh 7.

Không gian trưng bày kết hợp 142 tác phẩm gồm tranh và điêu khắc do RM sưu tầm với 36 tác phẩm thuộc bộ sưu tập của bảo tàng (Ảnh: SFMOMA)

Bên cạnh đó, sức hút từ cộng đồng người hâm mộ BTS, còn gọi là ARMY, cũng thể hiện qua các sản phẩm lưu niệm của triển lãm. Hàng hóa được bán tại cửa hàng và gian hàng trực tuyến của bảo tàng đã hết sạch chỉ sau khoảng 3 giờ.

Triển lãm của RM góp phần hỗ trợ bảo tàng gặp khó khăn tài chính

Triển lãm của RM được tổ chức trong bối cảnh SFMOMA đối mặt với áp lực tài chính. Năm ngoái, bảo tàng ghi nhận khoản thâm hụt 5 triệu USD và phải cắt giảm nhân sự.

Vì vậy, lượng khách tham quan cùng sức mua các sản phẩm liên quan đến triển lãm được xem là nguồn hỗ trợ đáng kể cho bảo tàng.

RM (BTS) tạo cơn sốt tại Mỹ, triển lãm hút hơn 66.000 lượt mua vé - Ảnh 8.

Sự kiện cũng cho thấy sức ảnh hưởng của RM vượt ra ngoài âm nhạc, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng người hâm mộ quốc tế (Ảnh: Dispatch)

Trong khi đó, BTS đang triển khai chuyến lưu diễn thế giới ARIRANG. Nhóm dự kiến biểu diễn tại São Paulo (Brazil) vào các ngày 28, 30 và 31/10.

Nguồn tin: Dispatch 

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