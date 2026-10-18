CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

Đài TBS phát sóng độc quyền concert BTS World Tour "ARIRANG" In Tokyo vào ngày 28/11

HOÀNG HẠNH, BẢO QUYÊN
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Đài truyền hình TBS (Nhật Bản) sẽ phát sóng độc quyền đêm diễn tại Tokyo Dome của nhóm nhạc BTS vào tối 28/11. Đây là lần đầu tiên buổi hòa nhạc thu hút 110.000 khán giả vào tháng 4 được đưa lên màn ảnh nhỏ, thuộc chuỗi 28 chương trình đặc biệt trong tháng 11.

Lần đầu đưa đêm diễn 110.000 khán giả lên sóng truyền hình 

Mới đây, công ty quản lý Big Hit Music thông báo đài TBS của Nhật Bản sẽ phát sóng độc quyền chương trình "BTS World Tour Arirang in Japan" vào lúc 20g ngày 28/11 (giờ địa phương) trên kênh TBS Channel 1 Latest Dramas, Music, and Movies.

Đài TBS Nhật Bản phát sóng độc quyền concert BTS World Tour 'ARIRANG' In Tokyo vào ngày 28/11 - Ảnh 1.

Đêm diễn thu hút 110.000 khán giả tại Tokyo Dome của BTS sẽ lần đầu được phát sóng trên truyền hình Nhật Bản vào ngày 28/11 (Ảnh: Star News)

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên đêm nhạc trực tiếp của BTS tại "thánh đường" Tokyo Dome được trình chiếu trên truyền hình, giúp khán giả tại Nhật Bản có thể thưởng thức trọn vẹn buổi diễn. Trước đó, trong hai ngày tổ chức tại Tokyo Dome vào tháng 4, đại nhạc hội của nhóm đã thu hút tổng cộng 110.000 người hâm mộ đến xem trực tiếp.

Điểm nhấn từ giai điệu dân ca Arirang 

Theo đại diện đài TBS, tâm điểm của đêm nhạc tại Tokyo Dome là màn hòa giọng giai điệu Arirang giữa người hâm mộ và nhóm nhạc trong tiết mục Body to Body. Phía nhà đài mô tả đây là "một khung cảnh ấn tượng gây nổi da gà", đồng thời nhận định rằng "sức mạnh của âm nhạc đã kết nối trái tim mọi người".

Đài TBS Nhật Bản phát sóng độc quyền concert BTS World Tour 'ARIRANG' In Tokyo vào ngày 28/11 - Ảnh 2.

Tiết mục "Body to Body" kết hợp giai điệu dân ca Arirang là một trong những điểm nhấn biểu tượng tại đêm nhạc (Ảnh: Star News)

Body to Body vốn là ca khúc thể hiện nguồn cội và bản sắc âm nhạc của BTS. Bài hát có kết hợp giai điệu dân ca truyền thống Arirang của Hàn Quốc với âm thanh hiện đại. Khoảnh khắc các thành viên cùng khán giả quốc tế đồng thanh hát vang giai điệu này đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng xuyên suốt chuyến lưu diễn của nhóm.

Chuỗi 28 chương trình đặc biệt về BTS

Bên cạnh việc phát sóng đêm nhạc tại Tokyo Dome, đài TBS còn thực hiện dự án truyền hình đặc biệt mang tên BTS Special - Precious Now Chapter kéo dài suốt tháng 11. Dự kiến có tổng cộng 28 chương trình liên quan đến BTS được lên sóng trong dịp này, bao gồm các buổi biểu diễn, chương trình tạp kỹ và phim ảnh.

Song song với kế hoạch phát sóng tại thị trường Nhật Bản, BTS vẫn đang tiếp tục hành trình lưu diễn tại khu vực Nam Mỹ với hai đêm nhạc diễn ra ở thủ đô Santiago (Chile) vào ngày 17 và 18/10.

Nguồn tin: Dispatch

Tin liên quan

Album “Arirang” của BTS lập kỷ lục với 5 tỷ lượt nghe trên Spotify

Album “Arirang” của BTS lập kỷ lục với 5 tỷ lượt nghe trên Spotify

(HTV) - Album “Arirang” của BTS vừa cán mốc 5 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify, trở thành album phát hành trong năm 2026 có lượng nghe cao nhất, bỏ xa các sản phẩm âm nhạc xếp sau.

BTS lần đầu biểu diễn tại Peru, Lima ra mắt “đại lộ BTS” chào đón nhóm

BTS lần đầu biểu diễn tại Peru, Lima ra mắt “đại lộ BTS” chào đón nhóm

BTS chính thức đặt chân đến Peru với chuỗi ba đêm diễn đầu tiên tại quốc gia Nam Mỹ này. Để chào đón nhóm nhạc Hàn Quốc, thủ đô Lima tổ chức nhiều hoạt động đặc biệt, từ đổi tên đường thành “đại lộ BTS” đến thắp sáng các công trình biểu tượng bằng sắc tím.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Bắt đầu hành trình vận chuyển kết cấu cầu đi bộ từ cảng Đông Xuyên về trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Bắt đầu hành trình vận chuyển kết cấu cầu đi bộ từ cảng Đông Xuyên về trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Thời sự 11:29 18/10/2026

(HTV) - Sáng nay, 18/10, sà lan chuyên dụng chở tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, bắt đầu hành trình vận chuyển từ cảng Đông Xuyên, phường Rạch Dừa về trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Đây là bước tiếp theo sau khi công tác hạ thủy được thực hiện thành công rạng sáng 16/10.

Bắt, khởi tố chồng cũ của Hằng Du Mục về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sản phẩm táo đỏ

Bắt, khởi tố chồng cũ của Hằng Du Mục về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sản phẩm táo đỏ

Đời sống 16:23 18/10/2026

(HTV) - Tôn Bằng bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” sau khi Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” tại kho hàng Công ty Dịch Dương, với trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

"Ngân mãi Chuông vàng" tổng dợt vở "Thiếu phụ Nam Xương"

"Ngân mãi Chuông vàng" tổng dợt vở "Thiếu phụ Nam Xương"

Show nổi bật 13:06 18/10/2026

Trước đêm công diễn 18/10, ê-kíp "Ngân mãi Chuông vàng" đã có buổi tổng dợt vở cải lương "Thiếu phụ Nam Xương". Đây là dịp để các nghệ sĩ hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng mang tác phẩm đến với khán giả.

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Đời sống 08:14 18/10/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 18/10, Nam Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, ngập úng và sạt lở đất.

Xem thêm