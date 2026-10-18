Lần đầu đưa đêm diễn 110.000 khán giả lên sóng truyền hình

Mới đây, công ty quản lý Big Hit Music thông báo đài TBS của Nhật Bản sẽ phát sóng độc quyền chương trình "BTS World Tour Arirang in Japan" vào lúc 20g ngày 28/11 (giờ địa phương) trên kênh TBS Channel 1 Latest Dramas, Music, and Movies.

Đêm diễn thu hút 110.000 khán giả tại Tokyo Dome của BTS sẽ lần đầu được phát sóng trên truyền hình Nhật Bản vào ngày 28/11 (Ảnh: Star News)

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên đêm nhạc trực tiếp của BTS tại "thánh đường" Tokyo Dome được trình chiếu trên truyền hình, giúp khán giả tại Nhật Bản có thể thưởng thức trọn vẹn buổi diễn. Trước đó, trong hai ngày tổ chức tại Tokyo Dome vào tháng 4, đại nhạc hội của nhóm đã thu hút tổng cộng 110.000 người hâm mộ đến xem trực tiếp.

Điểm nhấn từ giai điệu dân ca Arirang

Theo đại diện đài TBS, tâm điểm của đêm nhạc tại Tokyo Dome là màn hòa giọng giai điệu Arirang giữa người hâm mộ và nhóm nhạc trong tiết mục Body to Body. Phía nhà đài mô tả đây là "một khung cảnh ấn tượng gây nổi da gà", đồng thời nhận định rằng "sức mạnh của âm nhạc đã kết nối trái tim mọi người".

Tiết mục "Body to Body" kết hợp giai điệu dân ca Arirang là một trong những điểm nhấn biểu tượng tại đêm nhạc (Ảnh: Star News)

Body to Body vốn là ca khúc thể hiện nguồn cội và bản sắc âm nhạc của BTS. Bài hát có kết hợp giai điệu dân ca truyền thống Arirang của Hàn Quốc với âm thanh hiện đại. Khoảnh khắc các thành viên cùng khán giả quốc tế đồng thanh hát vang giai điệu này đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng xuyên suốt chuyến lưu diễn của nhóm.

Chuỗi 28 chương trình đặc biệt về BTS

Bên cạnh việc phát sóng đêm nhạc tại Tokyo Dome, đài TBS còn thực hiện dự án truyền hình đặc biệt mang tên BTS Special - Precious Now Chapter kéo dài suốt tháng 11. Dự kiến có tổng cộng 28 chương trình liên quan đến BTS được lên sóng trong dịp này, bao gồm các buổi biểu diễn, chương trình tạp kỹ và phim ảnh.

Song song với kế hoạch phát sóng tại thị trường Nhật Bản, BTS vẫn đang tiếp tục hành trình lưu diễn tại khu vực Nam Mỹ với hai đêm nhạc diễn ra ở thủ đô Santiago (Chile) vào ngày 17 và 18/10.

Nguồn tin: Dispatch