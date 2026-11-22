Haerin trở thành thành viên NewJeans hoạt động công khai nổi bật nhất

Haerin (NewJeans) tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm ở Seoul, Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai nữ thần tượng tham gia hoạt động công khai trong khoảng hai tháng qua.

Ngày 20/11, Haerin có mặt tại buổi chụp ảnh quảng bá thương hiệu ở chi nhánh Gangnam của trung tâm thương mại Shinsegae. Sự xuất hiện của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông (Ảnh: Xportsnews)

Nữ ca sĩ lựa chọn chiếc váy đen với điểm nhấn nơ ở eo. Cô kết hợp trang phục cùng chiếc túi cầm tay đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Dior.

Với đôi mắt to, đường nét thanh tú và nụ cười nhẹ, Haerin tiếp tục gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đặc trưng. Nữ thần tượng cũng thoải mái vẫy tay chào ống kính và tạo dáng trái tim bằng ngón tay bên má.

Đây là sự kiện công khai đầu tiên của Haerin sau khoảng hai tháng. Đồng thời, hoạt động này đánh dấu lần xuất hiện chính thức thứ hai của cô kể từ khi trở lại công ty quản lý ADOR (Ảnh: Xportsnews)

Trước đó, vào tháng 9, Haerin từng gây chú ý khi xuất hiện trước truyền thông. Đây là lần đầu nữ ca sĩ tham gia lịch trình chính thức sau khoảng 18 tháng vắng bóng.

Các thành viên NewJeans vẫn kín tiếng, tương lai nhóm chưa rõ ràng

Trái ngược với sự xuất hiện liên tiếp của Haerin, những thành viên NewJeans còn lại vẫn duy trì hình ảnh khá kín tiếng.

Một số thành viên cập nhật hoạt động thông qua mạng xã hội. Hyein cũng tham gia một buổi chụp ảnh cho tạp chí. Tuy nhiên, ngoài những hoạt động này, các thành viên ít xuất hiện trước công chúng.

Những biến động của NewJeans bắt đầu từ tháng 11/2024. Khi đó, cả năm thành viên tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền với ADOR, công ty con thuộc tập đoàn HYBE (Ảnh: The Korea Times)

Sau đó, nhóm tìm cách hoạt động độc lập dưới tên NJZ. Tuy nhiên, đến tháng 3/2025, các thành viên phải tạm dừng hoạt động. Nguyên nhân là tòa án ban hành lệnh cấm hoạt động giải trí độc lập khi chưa có sự chấp thuận của ADOR.

Đến tháng 12/2025, Hanni, Haerin và Hyein xác nhận trở lại ADOR. Trong khi đó, Minji vẫn tiếp tục thảo luận với công ty.

Riêng Danielle rời nhóm sau khi ADOR thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với nữ thần tượng (Ảnh: Lotte)

Trong bối cảnh đội hình và hoạt động của nhóm trải qua nhiều thay đổi, sự xuất hiện của Haerin tiếp tục thu hút sự quan tâm. Tuy nhiên, tương lai của NewJeans vẫn chưa có lời giải rõ ràng.

Nguồn tin: The Korea Times