CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

Tranh cãi hợp đồng NewJeans: Min Hee-jin yêu cầu HYBE nhận trách nhiệm

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Cựu CEO ADOR Min Hee-jin khẳng định: HYBE mới là bên có quyền phê duyệt cuối cùng đối với hợp đồng độc quyền của NewJeans. Cô cũng bác bỏ trách nhiệm trong tranh cãi về các điều khoản ký kết. Thời điểm đó, các thành viên vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành.

Min Hee-jin cho rằng HYBE nắm quyền phê duyệt cuối cùng với hợp đồng NewJeans

Mới đây, đại diện của Min Hee-jin, hiện là CEO của OOAK Records và từng lãnh đạo ADOR, lên tiếng phản bác những tuyên bố từ HYBE liên quan đến hợp đồng độc quyền của nhóm NewJeans.

Trước đó, sau khi truyền thông quốc tế đặt nghi vấn về một số điều khoản trong hợp đồng mà các thành viên NewJeans ký khi chưa thành niên, HYBE cho biết Min Hee-jin là người chịu trách nhiệm chính trong quá trình ký kết với tư cách CEO ADOR tại thời điểm đó.

Tranh cãi hợp đồng NewJeans: Min Hee-jin yêu cầu HYBE nhận trách nhiệm- Ảnh 1.

Cựu CEO ADOR bác bỏ việc phải chịu trách nhiệm chính đối với những điều khoản trong hợp đồng của NewJeans (Ảnh: The Korea Times)

Tuy nhiên, phía Min cho rằng HYBE mới là đơn vị kiểm soát quy trình soạn thảo và phê duyệt hợp đồng. Theo tuyên bố được công bố trước đó, ADOR khi ấy không có đội ngũ pháp lý độc lập. Bản dự thảo ban đầu do bộ phận pháp lý của HYBE chuẩn bị, các nội dung chỉnh sửa sau đó cũng được xử lý thông qua bộ phận này.

Tranh cãi hợp đồng NewJeans: Min Hee-jin yêu cầu HYBE nhận trách nhiệm- Ảnh 2.

Min Hee-jin cho rằng HYBE mới là bên nắm quyền phê duyệt cuối cùng đối với các hợp đồng của nhóm (Ảnh: The Korea Times)

Min Hee-jin nhấn mạnh, hợp đồng không thể được hoàn tất chỉ với chữ ký của CEO ADOR mà còn phải trải qua quá trình xem xét, thống nhất từ đội ngũ pháp lý, giám đốc tài chính và CEO HYBE. Vì vậy, phía Min cho rằng ADOR không có toàn quyền quyết định đối với những điều khoản quan trọng.

Tranh cãi về trách nhiệm trong hợp đồng NewJeans 

Phía Min cũng nhắc lại việc bà từng đề nghị HYBE trao quyền ký kết các hợp đồng quan trọng, bao gồm hợp đồng độc quyền nghệ sĩ, vào năm 2024 nhưng không được chấp thuận. Theo lập luận này, quyền quyết định của ADOR đối với các hợp đồng lớn bị giới hạn, trái với cách HYBE mô tả vai trò độc lập của công ty con.

Tranh cãi hợp đồng NewJeans: Min Hee-jin yêu cầu HYBE nhận trách nhiệm- Ảnh 3.

NewJeans ký hợp đồng độc quyền với ADOR vào năm 2022, khi các thành viên đều chưa thành niên (Ảnh: The Korea Times)

Đối với quá trình thương lượng kéo dài khoảng ba tháng, phía Min thừa nhận có sự trao đổi giữa ADOR, các thành viên, phụ huynh và đại diện pháp lý của một số thành viên. 

Tuy nhiên, họ cho rằng việc tham gia thảo luận, điều chỉnh câu chữ hoặc thương lượng một số điều kiện phân chia chi phí không đồng nghĩa với quyền tự quyết định cấu trúc và những điều khoản cốt lõi của hợp đồng.

Tranh cãi hợp đồng NewJeans: Min Hee-jin yêu cầu HYBE nhận trách nhiệm- Ảnh 4.

Tranh cãi về hợp đồng NewJeans đặt ra vấn đề bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ vị thành niên trong ngành giải trí Hàn Quốc (Ảnh: The Korea Times)

Tranh cãi xuất phát từ bài viết của The New York Times gần đây, đặt câu hỏi về các điều khoản trong hợp đồng độc quyền mà năm thành viên NewJeans ký với ADOR vào năm 2022, khi họ ở độ tuổi từ 14 đến 17. 

Bài viết đề cập những nội dung bị cho là chưa bảo đảm đầy đủ quyền lợi của nghệ sĩ vị thành niên, trong đó có quyền nghỉ ngơi, học tập và các quy định liên quan đến việc sử dụng hình ảnh, giọng nói sau khi hợp đồng kết thúc.

Tranh cãi hợp đồng NewJeans: Min Hee-jin yêu cầu HYBE nhận trách nhiệm- Ảnh 5.

Nhóm nhạc NewJeans vướng vào nhiều tranh chấp liên quan đến hợp đồng và quyền quản lý trong thời gian qua (Ảnh: Dispatch)

Trước những nghi vấn này, HYBE và ADOR cho biết các hợp đồng có bổ sung những thỏa thuận nhằm bảo vệ quyền cơ bản của nghệ sĩ trẻ, bao gồm quyền nhân thân, quyền nghỉ ngơi và học tập. Hai công ty cũng khẳng định quá trình thương lượng có sự tham gia của Min Hee-jin, các thành viên, phụ huynh và đại diện pháp lý.

Tranh cãi hợp đồng NewJeans: Min Hee-jin yêu cầu HYBE nhận trách nhiệm- Ảnh 6.

Tranh chấp giữa Min Hee-jin và HYBE tiếp tục xoay quanh quyền hạn, trách nhiệm quản lý tại ADOR đối với hợp đồng NewJeans (Ảnh: Dispatch)

Phía Min tiếp tục kêu gọi HYBE làm rõ cơ chế ra quyết định trong quá trình soạn thảo và phê duyệt hợp đồng, thay vì quy trách nhiệm cho cựu lãnh đạo ADOR. Cô cho rằng công ty mẹ cần thể hiện trách nhiệm và có những thay đổi nhằm cải thiện môi trường hoạt động của ngành công nghiệp K-pop.

Nguồn tin: The Korea Times

Tin liên quan

NewJeans tung video và ảnh mới, hé lộ màn tái xuất với 4 thành viên

NewJeans tung video và ảnh mới, hé lộ màn tái xuất với 4 thành viên

(HTV) - Sự xuất hiện bất ngờ của 4 thành viên NewJeans trong đoạn video và bộ ảnh kỷ niệm 4 năm ra mắt vừa được đăng tải vào 22/7 đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, mở ra hy vọng về sự trở lại của nhóm sau thời gian dài bị đình trệ hoạt động.

NewJeans bị kiện bản quyền tại Mỹ vì ca khúc "ETA"

NewJeans bị kiện bản quyền tại Mỹ vì ca khúc "ETA"

(HTV) - Ca khúc ETA của NewJeans bất ngờ vướng tranh cãi bản quyền tại Mỹ. Vụ kiện đang thu hút sự quan tâm khi bài hát từng góp phần đưa nhóm lên đỉnh Billboard 200.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Bắt giữ phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2 sau 17 ngày lẩn trốn

Bắt giữ phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2 sau 17 ngày lẩn trốn

Thời sự 17:34 07/11/2026

Sau 17 ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10.

Chính phủ trình chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc và cơ chế đặc thù phát triển du lịch

Chính phủ trình chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc và cơ chế đặc thù phát triển du lịch

Chính trị 13:06 07/11/2026

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/11, Quốc hội nghe đại diện Chính phủ trình bày tờ trình, và cơ quan thẩm tra của Quốc hội báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc.

Nga phóng tên lửa vào Kiev; Ucraina đánh loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga

Nga phóng tên lửa vào Kiev; Ucraina đánh loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga

Thế giới 21:39 07/11/2026

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) giữa Nga và Ucraina tiếp tục diễn biến dữ dội trong đêm 6 và rạng sáng 7/11.

“Hoàng hậu tái hôn” lập kỷ lục lượt xem toàn cầu trên Disney+

“Hoàng hậu tái hôn” lập kỷ lục lượt xem toàn cầu trên Disney+

Văn hóa - Giải trí 16:40 07/11/2026

(HTV) - Chỉ sau ba ngày phát hành, series Hàn Quốc Hoàng hậu tái hôn (The Remarried Empress) đã trở thành tác phẩm gốc địa phương có lượt xem cao nhất từ trước đến nay trên Disney+ và Hulu toàn cầu. Bộ phim đồng thời dẫn đầu trong số các tác phẩm Hàn Quốc ra mắt tại hơn 50 thị trường quốc tế.

Xem thêm