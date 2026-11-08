Tranh cãi hợp đồng NewJeans: Min Hee-jin yêu cầu HYBE nhận trách nhiệm

Min Hee-jin cho rằng HYBE nắm quyền phê duyệt cuối cùng với hợp đồng NewJeans

Mới đây, đại diện của Min Hee-jin, hiện là CEO của OOAK Records và từng lãnh đạo ADOR, lên tiếng phản bác những tuyên bố từ HYBE liên quan đến hợp đồng độc quyền của nhóm NewJeans.

Trước đó, sau khi truyền thông quốc tế đặt nghi vấn về một số điều khoản trong hợp đồng mà các thành viên NewJeans ký khi chưa thành niên, HYBE cho biết Min Hee-jin là người chịu trách nhiệm chính trong quá trình ký kết với tư cách CEO ADOR tại thời điểm đó.

Cựu CEO ADOR bác bỏ việc phải chịu trách nhiệm chính đối với những điều khoản trong hợp đồng của NewJeans (Ảnh: The Korea Times)

Tuy nhiên, phía Min cho rằng HYBE mới là đơn vị kiểm soát quy trình soạn thảo và phê duyệt hợp đồng. Theo tuyên bố được công bố trước đó, ADOR khi ấy không có đội ngũ pháp lý độc lập. Bản dự thảo ban đầu do bộ phận pháp lý của HYBE chuẩn bị, các nội dung chỉnh sửa sau đó cũng được xử lý thông qua bộ phận này.

Min Hee-jin cho rằng HYBE mới là bên nắm quyền phê duyệt cuối cùng đối với các hợp đồng của nhóm (Ảnh: The Korea Times)

Min Hee-jin nhấn mạnh, hợp đồng không thể được hoàn tất chỉ với chữ ký của CEO ADOR mà còn phải trải qua quá trình xem xét, thống nhất từ đội ngũ pháp lý, giám đốc tài chính và CEO HYBE. Vì vậy, phía Min cho rằng ADOR không có toàn quyền quyết định đối với những điều khoản quan trọng.

Tranh cãi về trách nhiệm trong hợp đồng NewJeans

Phía Min cũng nhắc lại việc bà từng đề nghị HYBE trao quyền ký kết các hợp đồng quan trọng, bao gồm hợp đồng độc quyền nghệ sĩ, vào năm 2024 nhưng không được chấp thuận. Theo lập luận này, quyền quyết định của ADOR đối với các hợp đồng lớn bị giới hạn, trái với cách HYBE mô tả vai trò độc lập của công ty con.

NewJeans ký hợp đồng độc quyền với ADOR vào năm 2022, khi các thành viên đều chưa thành niên (Ảnh: The Korea Times)

Đối với quá trình thương lượng kéo dài khoảng ba tháng, phía Min thừa nhận có sự trao đổi giữa ADOR, các thành viên, phụ huynh và đại diện pháp lý của một số thành viên.

Tuy nhiên, họ cho rằng việc tham gia thảo luận, điều chỉnh câu chữ hoặc thương lượng một số điều kiện phân chia chi phí không đồng nghĩa với quyền tự quyết định cấu trúc và những điều khoản cốt lõi của hợp đồng.

Tranh cãi về hợp đồng NewJeans đặt ra vấn đề bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ vị thành niên trong ngành giải trí Hàn Quốc (Ảnh: The Korea Times)

Tranh cãi xuất phát từ bài viết của The New York Times gần đây, đặt câu hỏi về các điều khoản trong hợp đồng độc quyền mà năm thành viên NewJeans ký với ADOR vào năm 2022, khi họ ở độ tuổi từ 14 đến 17.

Bài viết đề cập những nội dung bị cho là chưa bảo đảm đầy đủ quyền lợi của nghệ sĩ vị thành niên, trong đó có quyền nghỉ ngơi, học tập và các quy định liên quan đến việc sử dụng hình ảnh, giọng nói sau khi hợp đồng kết thúc.

Nhóm nhạc NewJeans vướng vào nhiều tranh chấp liên quan đến hợp đồng và quyền quản lý trong thời gian qua (Ảnh: Dispatch)

Trước những nghi vấn này, HYBE và ADOR cho biết các hợp đồng có bổ sung những thỏa thuận nhằm bảo vệ quyền cơ bản của nghệ sĩ trẻ, bao gồm quyền nhân thân, quyền nghỉ ngơi và học tập. Hai công ty cũng khẳng định quá trình thương lượng có sự tham gia của Min Hee-jin, các thành viên, phụ huynh và đại diện pháp lý.

Tranh chấp giữa Min Hee-jin và HYBE tiếp tục xoay quanh quyền hạn, trách nhiệm quản lý tại ADOR đối với hợp đồng NewJeans (Ảnh: Dispatch)

Phía Min tiếp tục kêu gọi HYBE làm rõ cơ chế ra quyết định trong quá trình soạn thảo và phê duyệt hợp đồng, thay vì quy trách nhiệm cho cựu lãnh đạo ADOR. Cô cho rằng công ty mẹ cần thể hiện trách nhiệm và có những thay đổi nhằm cải thiện môi trường hoạt động của ngành công nghiệp K-pop.

Nguồn tin: The Korea Times