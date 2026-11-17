Tranh cãi xoay quanh hợp đồng của NewJeans

Trước đó, vào ngày 5/11, tờ The New York Times đã đăng tải bài viết phân tích bản hợp đồng độc quyền của nhóm nhạc nữ NewJeans. Theo đó, quyết định rà soát được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp K-pop đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ dư luận.

Tờ báo Mỹ cho biết đã tiếp cận được văn bản mà 5 thành viên ký kết với công ty quản lý ADOR (thuộc tập đoàn HYBE) vào năm 2022. Thời điểm đặt bút ký, các cô gái mới chỉ ở độ tuổi từ 14 đến 17.

Thời điểm đặt bút ký hợp đồng, các cô gái NewJeans chỉ ở độ tuổi từ 14 đến 17 (Ảnh: The Korea Times)



Theo nguồn tin này, bản hợp đồng của NewJeans đã lược bỏ nhiều điều khoản quan trọng nằm trong mẫu hợp đồng tiêu chuẩn của chính phủ Hàn Quốc. Các quy định bị thiếu hụt bao gồm quyền được bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần, quyền học tập cũng như thời gian ngủ nghỉ của trẻ vị thành niên.

Bài báo cũng dẫn lại các lời kể cho thấy nhóm thường xuyên phải tập luyện đến 2 giờ sáng trong thời gian làm thực tập sinh. Hệ quả là 4 trong số 5 thành viên của nhóm nhạc nữ này đã phải nghỉ học.

Trong thời gian làm thực tập sinh, 4 thành viên của nhóm nhạc nữ phải nghỉ học (Ảnh: ADOR)

Ngoài ra, văn bản ký kết còn yêu cầu các thành viên hoàn trả phần lớn chi phí thẩm mỹ và chăm sóc da liễu phát sinh. Một điều khoản khác cho phép công ty tiếp tục sử dụng tên tuổi, hình ảnh và giọng hát của nghệ sĩ ngay cả khi hợp đồng đã chấm dứt. Các quy định kiểm soát đời tư như cấm "quan hệ tình cảm không phù hợp" hay "lơ là quản lý bản thân" cũng bị nhận xét là có cách diễn đạt mơ hồ.

Phản hồi lại bài viết của tờ The New York Times, tập đoàn HYBE đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc trên. Đại diện tập đoàn khẳng định hợp đồng được giao kết hoàn toàn hợp pháp. Phía công ty nhấn mạnh quyền lợi của các thành viên đều được bảo đảm đầy đủ thông qua một thỏa thuận bổ sung dành riêng cho người chưa thành niên.

Hàn Quốc rà soát quyền lợi bảo vệ nghệ sĩ trẻ sau vụ hợp đồng của NewJeans

Trao đổi với The Korea Times vào ngày 17/11, bà Choi Hye-ji - Đại diện truyền thông của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc xác nhận kế hoạch khảo sát thực tế vào năm 2027. Tuy nhiên, thời gian cụ thể, phạm vi và phương thức triển khai hiện vẫn chưa được ấn định.

Đại diện cơ quan quản lý văn hóa cũng vạch rõ ranh giới giữa cuộc khảo sát sắp tới và những ồn ào trên mặt báo. Bà Choi Hye-ji cho biết quyết định rà soát không phải chỉ xuất phát từ riêng bài phản ánh về hợp đồng của NewJeans.

Theo Đạo luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng của Hàn Quốc, các công ty ký hợp đồng với người chưa thành niên bắt buộc phải đưa vào những biện pháp bảo đảm sức khỏe, việc học tập và nghỉ ngơi. Về nguyên tắc, nghệ sĩ vị thành niên bị cấm làm việc trong khung giờ từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau.

Nghệ sĩ vị thành niên bị cấm làm việc trong khung giờ từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau (Ảnh: Xportsnews)

Các quy định pháp lý này đang ngày càng trở nên cấp thiết khi độ tuổi ra mắt của thần tượng K-pop ngày càng trẻ hóa. Điển hình là nhóm nhạc nữ tân binh A2O LITE vừa ra mắt với độ tuổi trung bình của các thành viên chưa đầy 15 tuổi.

Ra mắt vào năm 2022 và nhanh chóng gặt hái thành công lớn, NewJeans lại vướng vào cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài với HYBE sau khi cựu Giám đốc điều hành ADOR Min Hee-jin bị miễn nhiệm vào năm 2024. Sau phán quyết công nhận hiệu lực hợp đồng từ tòa án, 4 trên 5 thành viên đã quay trở lại công ty quản lý.

Nguồn tin: The Korea Times