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Kinh doanh

GreenUP Factory Tour: Kết nối doanh nghiệp với xu hướng tiêu dùng bền vững

ĐỨC PHONG, THANH BÌNH
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(HTV) - Với hơn 6.300 video hưởng ứng hashtag #GreenUP và hơn 4.100 đơn hàng từ phiên livestream tại nhà máy ngày 17/10/2026, chương trình GreenUP Factory Tour của TikTok Shop tiếp tục kết nối thương hiệu, nhà sáng tạo nội dung và người tiêu dùng, góp phần lan tỏa thông điệp tiêu dùng có trách nhiệm.

GreenUP Factory Tour: Đưa câu chuyện sản xuất đến gần người tiêu dùng

Trong khuôn khổ GreenUP Factory Tour, TikTok Shop tạo cơ hội để các thương hiệu giới thiệu quy trình sản xuất và sản phẩm thông qua hoạt động tham quan nhà máy, video ngắn và livestream. Qua đó, người tiêu dùng có thể tiếp cận thông tin trực quan hơn về sản phẩm, đồng thời tương tác với thương hiệu thông qua các nội dung được chia sẻ trên nền tảng.

Tính đến thời điểm hiện tại, LAMY Ecowipes là nhãn hàng thứ 16 kết hợp tổ chức Factory Tour. Ngày 17/10/2026, phiên livestream được thực hiện tại nhà máy đã ghi nhận hơn 4.100 đơn hàng. Trong khi đó, hashtag #GreenUP thu hút hơn 6.300 video hưởng ứng.

GreenUP Factory Tour: Kết nối doanh nghiệp với xu hướng tiêu dùng bền vững - Ảnh 1.
GreenUP Factory Tour: Kết nối doanh nghiệp với xu hướng tiêu dùng bền vững - Ảnh 2.

Không gian trải nghiệm thực tế tại GreenUP Factory Tour 2026 phối hợp cùng nhãn hàng LAMY Ecowipes. Khu vực "Chạm thử chất liệu" trưng bày các dòng sản phẩm khăn ướt Lamy với thiết kế trực quan, giúp người tham quan trực tiếp kiểm tra chất lượng và chất liệu sản phẩm ngay tại nhà máy

Các hoạt động này cho thấy cách thức kết hợp trải nghiệm thực tế với nội dung số đang tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và tăng cường tương tác với cộng đồng người tiêu dùng.

GreenUP hướng đến thương mại điện tử bền vững

Được triển khai từ năm 2024, GreenUP là sáng kiến của TikTok Shop hướng đến mục tiêu thúc đẩy thương mại điện tử bền vững, khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường và hình thành thói quen mua sắm có trách nhiệm.

GreenUP Factory Tour: Kết nối doanh nghiệp với xu hướng tiêu dùng bền vững - Ảnh 3.
GreenUP Factory Tour: Kết nối doanh nghiệp với xu hướng tiêu dùng bền vững - Ảnh 4.
GreenUP Factory Tour: Kết nối doanh nghiệp với xu hướng tiêu dùng bền vững - Ảnh 5.

Đoàn tham quan GreenUP Factory Tour trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất khép kín và công nghệ hiện đại tại nhà máy LAMY Ecowipes, giúp người tiêu dùng có cái nhìn trực quan, minh bạch về sản phẩm

Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, GreenUP còn hướng đến xây dựng cộng đồng chia sẻ những giá trị sống xanh, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa các thương hiệu trong việc phát triển lối sống bền vững.

GreenUP Factory Tour: Kết nối doanh nghiệp với xu hướng tiêu dùng bền vững - Ảnh 6.

Các thành viên hào hứng check-in và lưu giữ khoảnh khắc kỷ niệm tại sự kiện GreenUP Factory Tour 2026 cùng nhãn hàng LAMY Ecowipes

Trong đó, GreenUP Factory Tour tạo điều kiện để các nhà sáng tạo nội dung, nhà bán hàng và người tiêu dùng tìm hiểu trực tiếp về hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Thông qua video ngắn và livestream tại nhà máy, những thông tin về sản phẩm được truyền tải bằng hình ảnh thực tế, giúp người xem có thêm cơ sở tìm hiểu trước khi lựa chọn mua sắm.

Với sự tham gia của LAMY Ecowipes, chương trình tiếp tục mở rộng hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng trên nền tảng thương mại điện tử. Qua đó, GreenUP hướng đến lan tỏa nhận thức về tiêu dùng có trách nhiệm, góp phần thúc đẩy các giá trị tích cực về kinh tế - xã hội tại Việt Nam.


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