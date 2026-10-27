Khai mạc GRECO 2026: Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững

GRECO 2026 chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh, quy tụ gần 70 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, giới thiệu các giải pháp công nghệ và mô hình sản xuất bền vững.

GRECO 2026 với sự quy tụ gần 70 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

GRECO 2026 kết nối doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP. Hồ Chí Minh lần thứ 4 (GRECO 2026) đã chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà đã đến dự và phát biểu khai mạc sự kiện.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà đã đến dự và phát biểu khai mạc sự kiện

Với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", GRECO 2026 hướng đến tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và đối tác quốc tế; đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển các mô hình sản xuất bền vững.

Trưng bày công nghệ cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Trên diện tích khoảng 11.000 m², GRECO 2026 quy tụ gần 70 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước với 190 gian hàng.

Trên diện tích khoảng 11.000 m², GRECO 2026 quy tụ gần 70 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước với 190 gian hàng

Không gian triển lãm được thiết kế thành các khu vực chuyên biệt, nổi bật là khu trưng bày sản phẩm công nghệ cao, giới thiệu các giải pháp về trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, robot và công nghệ in 3D.

Thông qua các hoạt động trưng bày, doanh nghiệp có dịp giới thiệu những ứng dụng công nghệ mới

Thông qua các hoạt động trưng bày, doanh nghiệp có dịp giới thiệu những ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh và đời sống, đồng thời đưa các giải pháp tiên tiến đến gần hơn với công chúng.

GRECO 2026 - Lan tỏa thông điệp chuyển đổi xanh

GRECO 2026 góp phần giới thiệu các thành tựu công nghệ, mở rộng cơ hội kết nối và thúc đẩy khả năng ứng dụng đổi mới sáng tạo vào thực tiễn, phục vụ công việc và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

GRECO 2026 góp phần giới thiệu các thành tựu công nghệ, mở rộng cơ hội kết nối và thúc đẩy

Thông qua sự kiện, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa thông điệp về chuyển đổi xanh, tiêu dùng có trách nhiệm và xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững.