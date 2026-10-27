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Kinh tế

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại TP. Hồ Chí Minh

THÚY QUYÊN, MINH KHÔI, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, GRECO 2026 quy tụ gần 70 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước với 190 gian hàng, giới thiệu các giải pháp công nghệ và mô hình sản xuất bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP. Hồ Chí Minh.

Trưng bày giải pháp công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

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GRECO 2026 khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026

Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP. Hồ Chí Minh lần thứ 4 (GRECO 2026) đã chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà tham dự và phát biểu khai mạc sự kiện.

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tham dự lễ khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh lần thứ 4

Với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", GRECO 2026 hướng đến tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và đối tác quốc tế; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển các mô hình sản xuất bền vững.

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

GRECO 2026 quy tụ gần 70 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước với 190 gian hàng

Trên diện tích khoảng 11.000 m², sự kiện quy tụ gần 70 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, với 190 gian hàng. Không gian triển lãm được bố trí thành các khu vực chuyên biệt, trong đó có khu trưng bày sản phẩm công nghệ cao, giới thiệu các giải pháp về trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, robot và công nghệ in 3D.

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Các giải pháp công nghệ cao được giới thiệu tại không gian triển lãm

Thông qua các sản phẩm và giải pháp được giới thiệu, doanh nghiệp có cơ hội quảng bá những ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh và đời sống, đồng thời tăng cường kết nối với công chúng và các đối tác.

Đưa công nghệ đến gần hơn với thực tiễn

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Sản phẩm robot và các ứng dụng tự động hóa thu hút sự quan tâm của khách tham quan

Tại triển lãm, chị Nguyễn Thị Kim Vy - đại diện Công ty TNHH ABB Automation and Electrification Việt Nam, cho biết doanh nghiệp cung cấp các giải pháp robot cho nhiều ngành công nghiệp, từ logistics, dịch vụ ăn uống đến ô tô.

Tham gia GRECO 2026, doanh nghiệp mong muốn giới thiệu các sản phẩm robot đến gần hơn với công chúng, đồng thời giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về những giải pháp và ứng dụng của công nghệ robot trong thực tế.

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Khách tham quan tìm hiểu các công nghệ mới phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống

Ở góc độ khách tham quan, anh Trần Hoài Dũng kỳ vọng những thành tựu đổi mới sáng tạo được giới thiệu tại triển lãm có thể được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần hỗ trợ công việc và nâng cao đời sống người dân TP. Hồ Chí Minh.

GRECO 2026 không chỉ là không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và đối tác quốc tế trao đổi, tìm kiếm hướng hợp tác trong ứng dụng công nghệ và phát triển sản xuất bền vững.

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 7.

GRECO 2026 góp phần lan tỏa thông điệp chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế bền vững

Thông qua sự kiện, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa thông điệp về chuyển đổi xanh, tiêu dùng có trách nhiệm và xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững.


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