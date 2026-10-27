Dự kiến hợp long cầu vượt sông Hồng nối Việt - Trung vào tháng 11/2026

Cầu biên giới Bát Xát - Bá Sái được khẩn trương thi công. Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN

Theo ghi nhận tại công trường những ngày cuối tháng 10/2026, không khí thi công diễn ra khẩn trương ở cả hai phía đầu cầu. Hàng trăm công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị được huy động để triển khai các hạng mục, trong bối cảnh dự án phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa chất phức tạp.

Được khởi công ngày 31/3/2025, cầu Bát Xát - Bá Sái có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, trong đó phần xây dựng cầu phía Việt Nam khoảng 300 tỷ đồng. Đây là cây cầu thứ tư trong Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, được kỳ vọng hoàn thiện thêm một mắt xích quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Theo thiết kế, công trình được xây dựng theo mô hình cầu dây văng tháp thấp, có tổng chiều dài 420 m, trong đó phần cầu phía Trung Quốc dài 260 m. Cầu có mặt rộng 35,3 m, bố trí 6 làn xe hai chiều, được thiết kế theo tiêu chuẩn tải trọng cấp I đường bộ, với nhịp chính dài 110 m.

Ngay sau khi khởi công, Liên danh Trung Chính - Đường thủy số 1 đã huy động nhân lực, máy móc và thiết bị để triển khai dự án. Tuy nhiên, quá trình thi công không diễn ra thuận lợi khi nhà thầu phải xử lý nhiều thách thức liên quan đến địa chất, mực nước sông và thời tiết.

Theo ông Chu Đức Hải, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai, vượt qua những khó khăn ban đầu, dự án hiện đã ghi nhận nhiều kết quả. Phía Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ kết cấu phần dưới, gồm mố M2, trụ T9, trụ T8; kết cấu phần trên gồm khối dầm đúc trên đà giáo 40 m, khối K0, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, trụ tháp cao 20 m; đường đầu cầu đang triển khai đắp nền đường. Khối lượng giá trị thực hiện đến nay đạt 172/288 tỷ đồng, tương đương 60%.

Khối lượng còn lại cần thi công gồm 6 đốt dầm đúc trên xe đúc di động. Trong quá trình thi công, hai bên thường xuyên trao đổi, cập nhật, điều chỉnh tiến độ cho phù hợp với việc thi công của mỗi bên, phấn đấu hợp long vào cuối năm 2026.

Không chỉ là một công trình giao thông, cầu Bát Xát - Bá Sái còn được xác định là một dự án hạ tầng đối ngoại quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối giữa Lào Cai với tỉnh Vân Nam và mở rộng không gian giao thương xuyên biên giới.

Khi hoàn thành, cây cầu sẽ mở thêm một tuyến vận tải đường bộ trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, qua đó được kỳ vọng giảm áp lực cho các cửa khẩu hiện hữu, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa và góp phần giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Công trình cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa giữa Lào Cai và Vân Nam; đồng thời tăng cường kết nối Việt Nam với thị trường Tây Nam Trung Quốc, xa hơn là thúc đẩy liên kết kinh tế giữa khu vực Đông Nam Á và Nam Á.

Nguồn: TTXVN



