CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Kinh tế

Dự kiến hợp long cầu vượt sông Hồng nối Việt - Trung vào tháng 11/2026

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu đường bộ qua sông Hồng thuộc khu vực biên giới Bát Xát (Lào Cai, Việt Nam) - Bá Sái (Vân Nam, Trung Quốc) đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hợp long nhịp giữa vào tháng 11/2026.

Cầu biên giới Bát Xát - Bá Sái được khẩn trương thi công. Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN

Theo ghi nhận tại công trường những ngày cuối tháng 10/2026, không khí thi công diễn ra khẩn trương ở cả hai phía đầu cầu. Hàng trăm công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị được huy động để triển khai các hạng mục, trong bối cảnh dự án phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa chất phức tạp.

Được khởi công ngày 31/3/2025, cầu Bát Xát - Bá Sái có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, trong đó phần xây dựng cầu phía Việt Nam khoảng 300 tỷ đồng. Đây là cây cầu thứ tư trong Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, được kỳ vọng hoàn thiện thêm một mắt xích quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Theo thiết kế, công trình được xây dựng theo mô hình cầu dây văng tháp thấp, có tổng chiều dài 420 m, trong đó phần cầu phía Trung Quốc dài 260 m. Cầu có mặt rộng 35,3 m, bố trí 6 làn xe hai chiều, được thiết kế theo tiêu chuẩn tải trọng cấp I đường bộ, với nhịp chính dài 110 m.

Ngay sau khi khởi công, Liên danh Trung Chính - Đường thủy số 1 đã huy động nhân lực, máy móc và thiết bị để triển khai dự án. Tuy nhiên, quá trình thi công không diễn ra thuận lợi khi nhà thầu phải xử lý nhiều thách thức liên quan đến địa chất, mực nước sông và thời tiết.

Theo ông Chu Đức Hải, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai, vượt qua những khó khăn ban đầu, dự án hiện đã ghi nhận nhiều kết quả. Phía Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ kết cấu phần dưới, gồm mố M2, trụ T9, trụ T8; kết cấu phần trên gồm khối dầm đúc trên đà giáo 40 m, khối K0, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, trụ tháp cao 20 m; đường đầu cầu đang triển khai đắp nền đường. Khối lượng giá trị thực hiện đến nay đạt 172/288 tỷ đồng, tương đương 60%.

Khối lượng còn lại cần thi công gồm 6 đốt dầm đúc trên xe đúc di động. Trong quá trình thi công, hai bên thường xuyên trao đổi, cập nhật, điều chỉnh tiến độ cho phù hợp với việc thi công của mỗi bên, phấn đấu hợp long vào cuối năm 2026.

Không chỉ là một công trình giao thông, cầu Bát Xát - Bá Sái còn được xác định là một dự án hạ tầng đối ngoại quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối giữa Lào Cai với tỉnh Vân Nam và mở rộng không gian giao thương xuyên biên giới.

Khi hoàn thành, cây cầu sẽ mở thêm một tuyến vận tải đường bộ trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, qua đó được kỳ vọng giảm áp lực cho các cửa khẩu hiện hữu, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa và góp phần giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Công trình cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa giữa Lào Cai và Vân Nam; đồng thời tăng cường kết nối Việt Nam với thị trường Tây Nam Trung Quốc, xa hơn là thúc đẩy liên kết kinh tế giữa khu vực Đông Nam Á và Nam Á.

Nguồn: TTXVN


Tin liên quan

Bắt sóng thị trường ngày 27/10/2026: Vàng thế giới phục hồi, giá dầu hạ nhiệt | NewZMoney

Bắt sóng thị trường ngày 27/10/2026: Vàng thế giới phục hồi, giá dầu hạ nhiệt | NewZMoney

(HTV) - Sáng 27/10, vàng SJC duy trì ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm ở 25.627 đồng/USD, trong khi giá dầu Brent giảm còn 115,81 USD/thùng. Trước đó, VN-Index chốt phiên 26/10 tại 1.763,55 điểm, giảm 10,60 điểm sau bốn phiên tăng liên tiếp.

Carlsberg lên kế hoạch đầu tư 65 triệu USD tại Huế

Carlsberg lên kế hoạch đầu tư 65 triệu USD tại Huế

(HTV) - Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch từ ngày 19 đến 21/10/2026, Carlsberg trao thư ý định đầu tư cho TP. Huế và TP. Đà Nẵng, với kế hoạch dành khoảng 65 triệu USD cho nhà máy bia Phú Bài giai đoạn 2026-2031.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 11:05 26/10/2026

(HTV) - Tình trường có thể “đếm bằng cả ngón chân”, Thanh Thanh vẫn giữ quan niệm yêu ai cũng xem như mối tình đầu. Sự hài hước, thẳng thắn của cô gái tạo nên màn mai mối thú vị, trước khi cả hai cùng bấm nút, chính thức chốt kèo tại Bạn muốn hẹn hò.

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Show nổi bật 15:35 26/10/2026

(HTV) - Hoạt động đua ngựa dần thu hẹp khiến công việc gắn bó từ thuở nhỏ của anh Lê Tiến Tông trải qua nhiều khó khăn. Thế nhưng, tại Saigon Farm Horse ở phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh, anh vẫn bền bỉ chăm sóc đàn ngựa và tìm cách duy trì nghề.

Chùa Bồ Đề tổ chức Đại lễ Dâng y Kathina năm 2026

Chùa Bồ Đề tổ chức Đại lễ Dâng y Kathina năm 2026

Văn hóa - Giải trí 12:34 26/10/2026

(HTV) - Đại lễ Dâng y Kathina Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026 tại Chùa Bồ Đề, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo chư Tăng, Phật tử tham dự, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, sẻ chia và gắn kết cộng đồng.

Houthi lại tấn công quy mô lớn vào Ả-rập Xê-út

Houthi lại tấn công quy mô lớn vào Ả-rập Xê-út

Thế giới 17:52 26/10/2026

(HTV) - Houthi tuyên bố phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào ba mục tiêu tại Ả-rập Xê-út ngày 25/10, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh.

Xem thêm