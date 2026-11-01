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Thế giới

Giáo hoàng mỉm cười trong ly cà phê ở Peru

THANH MAI, NHẬT MINH, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Đức Giáo hoàng Leo XIV sẽ thực hiện chuyến thăm Nam Mỹ đầu tiên vào tháng 11 này. Hiện 3 nước Uruguay, Argentina, và Peru đang chuẩn bị nhiều hoạt động chào đón Ngài.

Tại thủ đô Lima của Peru, quán cà phê Ynn Coffee đang phục vụ các loại thức uống được vẽ hình Giáo hoàng Leo. Thực khách có 2 phiên bản lựa chọn, gồm Giáo hoàng mỉm cười và Giáo hoàng cầu nguyện.

Giáo hoàng mỉm cười trong ly cà phê ở Peru- Ảnh 1.
Giáo hoàng mỉm cười trong ly cà phê ở Peru- Ảnh 2.
Giáo hoàng mỉm cười trong ly cà phê ở Peru- Ảnh 3.

Các loại thức uống được vẽ hình Giáo hoàng Leo tại quán cà phê Ynn Coffee, thủ đô Lima của Peru

Chị Ariana Mallma, nhân viên pha chế chia sẻ: "Ngành cà phê của Peru còn chưa được biết đến nhiều. Tôi nghĩ rằng Giáo hoàng và cà phê đặc sản là sự kết hợp tuyệt vời, giúp người dân và du khách nước ngoài hiểu rõ hơn về cà phê Peru."

"Chúng tôi biết Đức Giáo hoàng thích uống cà phê. Tại Peru, chúng tôi có cà phê chất lượng cao", ông Carlos Risco chủ quán YNN Coffee cho hay.

Giáo hoàng mỉm cười trong ly cà phê ở Peru- Ảnh 4.

Peru sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm Nam Mỹ của Giáo hoàng Leo

Chuyến thăm Nam Mỹ của Giáo hoàng Leo sẽ bắt đầu tại Uruguay vào ngày 6/11, sau đó đến Argentina. Peru sẽ là điểm dừng chân cuối cùng - nơi ngài làm giám mục trước đây.


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