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Thế giới

Argentina: Chế tác chén lễ đặc biệt dành tặng Giáo hoàng Leo XIV

NHẬT MINH, ĐẠT NGUYỄN
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(HTV) - Một nghệ nhân kim hoàn 83 tuổi tại Argentina đang hoàn thiện chiếc chén lễ đặc biệt để dành tặng Giáo hoàng Leo XIV nhân chuyến thăm dự kiến của Ngài đến nước này vào tháng 11. Tác phẩm kết hợp vàng, bạc, đồng và những mảnh đạn từ cuộc chiến tranh Falkland năm 1982.

Tác phẩm kim hoàn mang ý nghĩa tôn giáo

Những ngày này, nghệ nhân Juan Carlos Pallarols đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của chiếc chén lễ - vật dụng dùng đựng rượu vang trong các nghi thức Công giáo và cử hành Thánh lễ.

Là một trong những nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng tại Argentina, ông Pallarols xem đây là công việc mang ý nghĩa đặc biệt. Gia đình ông đã có truyền thống chế tác chén lễ dành tặng các vị Giáo hoàng trong suốt 150 năm qua. Bản thân ông cũng là một người Công giáo, luôn xem chiếc chén lễ là tác phẩm tiêu biểu và có ý nghĩa thiêng liêng trong nghề kim hoàn.

Một người đàn ông lớn tuổi tóc bạc đang ngồi tại bàn làm việc trong căn phòng có ánh sáng trầm ấm, tay cầm và ngắm nghía chiếc chén lễ rực rỡ lấy ra từ chiếc hộp lót nhung đỏ - Ảnh 1.

Nghệ nhân kim hoàn Juan Carlos Pallarols cẩn thận ngắm nhìn lại tác phẩm chén lễ mang đậm ý nghĩa tôn giáo và lịch sử của mình

Chiếc chén được chế tác bằng bạc mạ vàng, trong đó phần khung chính sử dụng những mảnh đạn từng được dùng trong cuộc chiến tranh Falkland năm 1982. Tác phẩm còn đi kèm một chiếc đĩa nhỏ dùng đặt bánh thánh trong các nghi lễ.

Hàng triệu dấu ấn trong quá trình chế tác

Điểm đặc biệt của tác phẩm là sự tham gia đóng góp của đông đảo người dân Argentina. Theo nghệ nhân Pallarols, một bộ đếm điện tử đã ghi nhận số lượt đóng góp của những người tham gia vào quá trình chế tác thủ công kéo dài 10 tháng qua.

Argentina: Chế tác chén lễ đặc biệt dành tặng Giáo hoàng Leo XIV - Ảnh 2.
Argentina: Chế tác chén lễ đặc biệt dành tặng Giáo hoàng Leo XIV - Ảnh 3.

Cận cảnh đôi bàn tay của nghệ nhân đang tỉ mỉ thực hiện những công đoạn chạm khắc cuối cùng trên chiếc chén lễ

Ông ước tính có đến khoảng một triệu người trên khắp đất nước đã góp sức vào tác phẩm theo nhiều cách khác nhau.

Không chỉ là món quà dành tặng Giáo hoàng Leo XIV, chiếc chén lễ còn mang dấu ấn cộng đồng, kết nối truyền thống thủ công, đức tin tôn giáo và ký ức lịch sử của Argentina.

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