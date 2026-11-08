Cuộc đua mở màn sôi động với 27.000 lượt đề cử

Tròn một tháng phát động, vòng đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 32 - 2026 do Cơ quan Báo, phát thanh và truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức (với sự đồng hành của 3 cơ quan báo, đài trực thuộc là Đài PT-TH TP. Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Báo điện tử Tuổi Trẻ) đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đông đảo khán giả, độc giả. Tính đến ngày 7/11, BTC đã ghi nhận 27.000 lượt phiếu đề cử, phác thảo nên bức tranh toàn cảnh đầy màu sắc của thị trường văn hóa - giải trí Việt trong năm qua.

Siết chặt thể lệ: Nhiều tên tuổi bị "gạch tên" đáng tiếc

BTC lưu ý khán giả: Giải Mai Vàng năm nay chỉ ghi nhận các hoạt động nghệ thuật diễn ra từ 25/11/2025 đến 24/11/2026. Do đó, những sản phẩm ra mắt trước thời điểm này và không còn công diễn, biểu diễn, trình chiếu sẽ không đủ điều kiện xét duyệt.

Bảng Nam ca sĩ: Jun Phạm ngậm ngùi rời cuộc đua ở vị trí thứ 6 do ca khúc Nhẹ tựa khói sương (phát hành 14/9/2025) từng tranh giải tại Mai Vàng 31. Top 5 tạm thời gọi tên: Tăng Phúc, Hoàng Dũng, Hà An Huy, Bùi Công Nam, Jack. Các vị trí tiếp theo lần lượt là CongB, Cody Nam Võ, Vương Bình.

Các gương mặt nổi bật trong cuộc đua Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng lần thứ 32 – 2026, với nhiều đề cử đáng chú ý và những diễn biến bất ngờ

Bảng Nữ ca sĩ: Loạt tên tuổi bị loại vì lý do "quá hạn": Phương Mỹ Chi (Ếch ngồi đáy giếng - từng tranh giải mùa trước), Trang Pháp (Mãi là người Việt Nam - từng giúp cô thắng giải Mai Vàng 31), Phùng Khánh Linh (Em đau - tranh giải mùa trước), Hòa Minzy (Nỗi đau giữa hòa bình - tranh giải mùa trước) và Tóc Tiên (Đậm đà - phát hành từ 15-1-2025).

Đội hình hợp lệ hiện tại gồm: Hoàng Thùy Linh (Thầy dùi), Thiều Bảo Trâm (Tạnh mưa) và Kiều Anh (Lá ngọc cành vàng).

Các gương mặt nổi bật trong cuộc đua Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng lần thứ 32 – 2026, với nhiều đề cử đáng chú ý và những diễn biến bất ngờ

Tăng Phúc - Bùi Công Nam bứt phá; Jack phủ sóng các bảng đề cử

Bùi Công Nam đang chứng tỏ sức hút mạnh mẽ khi bản hit I love you vừa đưa anh vào Top 4 Nam ca sĩ, vừa dẫn đầu hạng mục Bài hát được yêu thích nhất. Bốn vị trí kế tiếp trong Top 5 gồm Đại khải hoàn (The Flob), Nhức tiềm thức (Hà An Huy), Tiếng ru cội nguồn (Liên minh Nguyên Tố – Mỹ Mãn) và Lý giải (Hoàng Dũng). Đáng chú ý, Jack chiếm đến 3 vị trí trong Top 10 với Lưu niên (hạng 7), Tam thái tử (hạng 9) và Người dưng (hạng 10).

Ở bảng MV được yêu thích nhất, nam ca sĩ gốc Sóc Trăng - Tăng Phúc - xuất sắc dẫn đầu với Sài Gòn ai đó nói chia tay. Cuộc đua MV năm nay mang đậm dấu ấn sáng tạo đa dạng:

Sài Gòn ai đó nói chia tay (Tăng Phúc - Hạng 1): Ứng dụng công nghệ hoạt hình đầy cảm xúc. Rồi sẽ qua (Jun Phạm), Lý giải (Hoàng Dũng), I love you (Bùi Công Nam) chia nhau các vị trí 2, 3, 4. Thầy dùi (Hoàng Thùy Linh - Hạng 6): Đại diện nữ duy nhất trong Top 8 MV, ghi điểm nhờ khai thác chất liệu dân gian. Ánh sao Việt Nam (NSƯT Võ Minh Lâm - Hạng 7): Điểm sáng cổ truyền kết hợp hình ảnh mang tính biểu tượng lịch sử. Jack có 2 sản phẩm góp mặt: Tam Thái Tử (hạng 5) và Nếu phải giữ cho em (hạng 9).

NSƯT Võ Minh Lâm góp mặt trong Top 10 MV được yêu thích nhất với Ánh sao Việt Nam

Như vậy, Hoàng Dũng cũng là cái tên đáng chú ý khi bài hát/MV Lý giải giúp anh có tên trong những vị trí đầu ở 3 hạng mục Nam ca sĩ, Bài hát và MV được yêu thích nhất.

Ca sĩ triển vọng & Nhóm hát: Làn sóng trẻ bùng nổ

Hạng mục mới Ca sĩ triển vọng ghi nhận sự bứt phá của Sơn.K - tân binh sinh năm 2005 đảm nhiệm cả vai trò sáng tác lẫn sản xuất âm nhạc. Xếp ngay sau anh trong Top 5 là Grey D, Hà An Huy, Cong B và Wren Evans. Bốn gương mặt còn lại trong bảng là Cody Nam Võ, Jayson Lei và NAN.

Tại hạng mục Nhóm hát được yêu thích nhất, tân binh thành lập đầu năm 2026 - Uprize - đang tạm dẫn đầu số phiếu bầu, theo sau là Da LAB, Nhà Soạn Nhạc, Nguyên Tố Mỹ Mãn và The Flob. (Trước đó, Uprize bị gạch tên ở bảng Ca sĩ triển vọng do sai hạng mục thể lệ).

Điện ảnh và Sân khấu: Steve Nguyễn hy vọng, sự trở lại của những tên tuổi gạo cội

1. Điện ảnh & Truyền hình

Phim điện ảnh: Trại Buôn Người và Thỏ Ơi!! chia nhau hai vị trí thứ 1 và 3, xen giữa ở vị trí thứ 2 là Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.

Màn thể hiện của Steven Nguyễn (vai Trần Duy Ny) và Quách Ngọc Ngoan (vai Tài) trong Trại Buôn Người, hay dàn cast Thỏ Ơi!! (Pháo, Quốc Anh, LyLy, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương) được đánh giá cao nhờ thoát khỏi cái bóng "gương mặt quen thuộc" để sống trọn với số phận nhân vật.

Phim truyền hình: Vì mẹ anh phán chia tay đang tạm dẫn đầu, bám đuổi sát sao là Không giới hạn, Nợ đời vay trả và Tận hiến. Các vai diễn nổi bật được khán giả ghi nhận gồm Steven Nguyễn (Không Giới Hạn), Võ Điền Gia Huy (Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay), cùng bộ đôi Nguyễn Quốc Trường Thịnh - Huỳnh Hồng Loan (Nợ Đời Vay Trả).

2. Sân khấu

Sàn diễn 2026 chứng tỏ chiều sâu nghệ thuật qua hàng loạt vai diễn nội tâm nghiệt ngã:

Áo Xưa Dù Nhàu (Sân khấu Trăng): Ghi dấu ấn với Kim Tuyến, Quốc Thảo, Hạnh Thúy, Bảo Kun. Cuốn Truyện Bị Đốt (Kịch Hồng Vân): Ốc Thanh Vân và Nhật Kim Anh đôi lứa sóng đôi. Hẹn Nhau Ở Cuối Con Đường (Hoàng Thái Thanh): Sự kết hợp ăn ý giữa Trí Quang và Hồng Ánh. Cô giáo Duyên (Kịch đoàn Thành Lộc): Phiên bản mới 2026 liên tục "cháy vé" nhờ sự yểm trợ của các cây táng cổ thụ như NSƯT Thành Lộc, NSND Kim Xuân cho dàn diễn viên trẻ.

Vở kịch Áo Xưa Dù Nhàu của Sân khấu Trăng quy tụ các nghệ sĩ Kim Tuyến, Quốc Thảo, Hạnh Thúy và Bảo Kun

Ốc Thanh Vân và Nhật Kim Anh kết hợp ăn ý trong vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt của Kịch Hồng Vân

MC & Chương trình giải trí: Đại chiến những tên tuổi "hot"

Ở hạng mục MC được yêu thích nhất, màn so kè nghẹt thở đang diễn ra giữa ba gương mặt đình đám: Trấn Thành, Ngô Kiến Huy và Trần Ngọc.

Tại hạng mục Chương trình truyền hình / Nội dung số được yêu thích nhất, Top 5 đề cử tạm thời gọi tên:

Quán nhà ha ha, Anh trai vượt ngàn chông gai (mùa 2026), Tinh hà say hi, Say hi rực rỡ, Ca sĩ mặt nạ Việt Nam

Cột mốc 30 ngày đầu tiên chưa phải là kết quả cuối cùng, nhưng đã phản ánh chân thực sức hút và sự lan tỏa của những sản phẩm nghệ thuật chất lượng trong lòng công chúng. Vòng đề cử vẫn đang tiếp tục tiếp nhận bình chọn từ độc giả trên toàn quốc.



