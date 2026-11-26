Bắn súng TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định ưu thế

Ở nội dung 10 mét súng trường hơi hỗn hợp đồng đội nam, các xạ thủ Trần Công Hiếu, Phan Xuân Chuyên và Phan Công Minh đã có màn trình diễn bắn súng ấn tượng.

Sau các lượt bắn, đội TP. Hồ Chí Minh đạt tổng điểm 1.667, qua đó xếp vị trí cao nhất và giành HCV. Đoàn Công an nhân dân đứng thứ Nhì với 1.649 điểm. Trong khi đó, đoàn Công an Hà Nội xếp thứ Ba.

Các tuyển thủ đã có một ngày tranh tài đầy nhiệt huyết

Đây là tấm HCV thứ tư của đội tuyển bắn súng TP. Hồ Chí Minh chỉ sau ba ngày thi đấu. Thành tích này tiếp tục cho thấy phong độ ổn định và sự chuẩn bị hiệu quả của các xạ thủ chủ nhà.

Bắn súng TP. Hồ Chí Minh lỡ cơ hội giành huy chương nội dung hỗn hợp nam nữ

Ở nội dung 10 mét súng trường hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ, đội tuyển TP. Hồ Chí Minh lại không có được kết quả như kỳ vọng.

Cặp vận động viên Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang từng dẫn đầu vòng loại. Tuy nhiên, khi bước vào phần thi chung kết, hai xạ thủ không thể duy trì lợi thế để cạnh tranh các vị trí giành huy chương.

Đáng chú ý, đây là nội dung mà Mộng Tuyền và Tâm Quang từng giành HCV tại SEA Games 2025. Vì vậy, kết quả lần này để lại nhiều tiếc nuối cho đội tuyển bắn súng TP. Hồ Chí Minh

Dù chưa đạt kết quả như mong đợi ở nội dung hỗn hợp nam nữ, tấm HCV đồng đội nam vẫn là điểm sáng trong ngày thi đấu. Qua đó, đội tuyển tiếp tục bổ sung thành tích vào bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội.

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https://youtu.be/T-3BtZY5bg4?si=949HBQ-FebIcRSe-