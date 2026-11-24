Gần 150 golfer tranh tài tại sân golf Đồi Cù

Tiếp nối thành công và tinh thần gắn kết của chương trình “Mùa thu cội nguồn”, giải golf Cội Nguồn 2026 là một trong những hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Với thông điệp “Cội Nguồn - gắn kết - đồng hành - phát triển”, giải đấu tạo không gian giao lưu thể thao lành mạnh, kết nối cộng đồng doanh nhân, trí thức và kiều bào.

Gần 150 golfer tham gia tranh tài tại sân golf Đồi Cù - Đà Lạt theo thể thức đấu gậy 18 hố, trong khuôn khổ giải golf Cội Nguồn 2026

Gần 150 golfer tham gia vòng golf chính theo thể thức đấu gậy 18 hố. Trong khung cảnh thơ mộng của phố núi, các vận động viên trải qua những màn tranh tài sôi nổi, đòi hỏi kỹ thuật xử lý bóng chính xác và bản lĩnh trên từng đường bóng.

Lan tỏa giá trị nhân văn qua hoạt động thiện nguyện

Bên cạnh hoạt động thi đấu, chương trình còn tổ chức các giải phụ và hoạt động tiếp nối nhằm vận động kinh phí cho việc tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học tại tỉnh Lâm Đồng.

Giải đấu kết hợp các hoạt động thiện nguyện, vận động kinh phí tri ân các Anh hùng liệt sĩ và hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học tại tỉnh Lâm Đồng

Thông qua sự kiện, Đà Lạt tiếp tục quảng bá cảnh quan thiên nhiên, khí hậu ôn hòa và tiềm năng du lịch, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm thể thao kết hợp du lịch của địa phương.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=69UuEDJc8CY