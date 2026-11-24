Phân hạng mới từ năm 2028 và tác động đến giải golf PGA Tour

Ngày 23/11, PGA Tour công bố đã ký hợp đồng nhiều năm với công ty an ninh mạng ứng dụng AI Palo Alto Networks. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp này sẽ thay American Express đảm nhận vai trò nhà tài trợ danh xưng cho sự kiện kể từ năm 2028.

Logo Palo Alto Networks là nhà tài trợ mới của giải golf PGA Tour từ năm 2028 (Ảnh: Reuters)

Khi PGA Tour vận hành mô hình thi đấu mới, các golfer sẽ được chia thành hai hệ thống riêng biệt. Nhóm 90 golfer dẫn đầu hệ thống sẽ thi đấu tại Championship Series. Trong khi đó, những vận động viên nằm ngoài top 90 sẽ tranh tài ở Challenger Series.

Đáng chú ý, quy định mới không cho phép các golfer thuộc Championship Series tham dự những giải đấu của Challenger Series. Điều này đồng nghĩa các ngôi sao hàng đầu như Scottie Scheffler sẽ không còn góp mặt tại sự kiện ở La Quinta trong tương lai. Tay golf này chính là nhà vô địch của giải The American Express năm 2026.

Palo Alto Networks thay thế American Express, tài trợ giải golf PGA Tour

Với thỏa thuận vừa ký kết, Palo Alto Networks là nhà tài trợ chính đầu tiên được công bố cho hệ thống PGA Tour Challenger Series. Giám đốc Thương mại PGA Tour Dhruv Prasad đánh giá đây là sự hợp tác quan trọng đối với hệ thống giải đấu.

Thỏa thuận ký kết với Palo Alto được đánh giá là sự hợp tác quan trọng đối với hệ thống giải đấu (Ảnh: Reuters)

Ông Prasad cho biết việc bắt tay với một doanh nghiệp đặt trụ sở tại California mang nhiều ý nghĩa. Sự đồng hành này giúp giải đấu tiếp nối hành trình bảy thập kỷ tại thung lũng Coachella.

Theo đại diện PGA Tour, sự kiện tại đây đã quyên góp hơn 68 triệu USD cho các hoạt động từ thiện từ trước đến nay. Những năm gần đây, nguồn đóng góp này có sự hỗ trợ lớn từ Quỹ Impact Through Golf.

Trước khi bước vào chu kỳ mới, giải đấu tại La Quinta sẽ giữ vai trò sự kiện mở màn mùa giải PGA Tour 2027. Giải từng nhiều năm mang tên Bob Hope Desert Classic và nhiều lần thay đổi nhà tài trợ danh xưng. Từ năm 2020 đến nay, sự kiện này thi đấu dưới tên gọi The American Express.

Bước sang mùa giải 2027, giải đấu vẫn duy trì địa điểm tổ chức tại cụm ba sân quen thuộc. Danh sách gồm PGA West Pete Dye Stadium Course, PGA West's Nicklaus Tournament Course và La Quinta Country Club.

Nguồn tin: Reuters