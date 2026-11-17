Tương lai bất định của tay golf Bryson DeChambeau

Sau khi hệ thống LIV Golf sụp đổ, kế hoạch thi đấu chuyên nghiệp toàn thời gian năm 2027 của Bryson DeChambeau vẫn chưa được xác định.

Tay golf Bryson DeChambeau thi đấu tại giải LIV Golf Indianapolis 2026 (Ảnh: Imagn Images)

Ngày 16/11, Giám đốc điều hành PGA Tour Brian Rolapp khẳng định chưa có kế hoạch khôi phục chương trình đặc cách ngắn hạn. Đây là cơ chế từng giúp một số cựu thành viên LIV Golf như Brooks Koepka lấy lại thẻ thành viên vào đầu năm.

Nhờ danh hiệu U.S. Open 2024, ngôi sao người Mỹ đủ điều kiện nhận thẻ thành viên DP World Tour mùa giải 2027. Tuy nhiên, anh chưa xác nhận việc đã nộp đơn đăng ký trước thời hạn hay chưa.

Dự kiến, DP World Tour sẽ công bố danh sách thành viên mùa giải 2027 vào ngày 17/11. Trước mắt, cựu sao LIV Golf sẽ góp mặt tại giải Nedbank Golf Challenge ở Nam Phi vào tháng 12.

Dự án tâm huyết của tay golf Bryson DeChambeau

Tay golf Bryson DeChambeau đã công bố dự án đầu tay của công ty kiến trúc DeChambeau Designs. Anh hợp tác cùng công ty Cook Land Company để phát triển tổ hợp The Orchard Golf Club gần thành phố Clovis, bang California.

Khu phức hợp rộng 450 mẫu Anh tọa lạc tại trang trại lịch sử McFarlane Ranch. Địa điểm dự án nằm ngay đối diện trường trung học Clovis East, nơi nhà vô địch U.S. Open từng theo học.

Công trình dự kiến bao gồm sân golf 18 hố tiêu chuẩn thi đấu, khu tập luyện, khu nhà ở và chợ nông sản. Nhằm tôn vinh truyền thống nông nghiệp địa phương, mỗi hố golf sẽ được trồng một loại cây ăn quả hoặc cây lấy hạt riêng.

Dự án cũng triển khai nhiều chương trình giúp trẻ em và các trường học địa phương dễ dàng tiếp cận bộ môn golf. Ngôi sao 33 tuổi chia sẻ đây là lúc cần tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mới.

Dự án của tay golf Bryson DeChambeau gặp nhiều thách thức pháp lý

Dù mang nhiều kỳ vọng, dự án vẫn phải vượt qua các thủ tục cấp phép từ chính quyền địa phương. Chia sẻ với đài phát thanh công cộng KVPR, Giám đốc phát triển kinh tế Clovis Chad McCollum xác nhận dự án chưa hoàn tất thủ tục ban đầu.

DeChambeau kỳ vọng sẽ hoàn tất các thủ tục phê duyệt cần thiết trong vòng 18 tháng tới. Một số hạng mục phụ trợ như sân tập phát bóng có thể được đưa vào hoạt động sớm hơn dự kiến.

Nguồn tin: Reuters