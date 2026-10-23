Messi trải lòng cách chấp nhận thất bại và đón nhận chiến thắng

Sự kiện giao lưu này diễn ra một ngày trước khi anh chính thức nhận giải thưởng Thể thao Công chúa xứ Asturias năm 2026, danh hiệu quốc tế tôn vinh các cá nhân có đóng góp nổi bật về văn hóa, xã hội và nhân văn.

Ngôi sao bóng đá Lionel Messi tại buổi trò chuyện cùng các học sinh ở thành phố Oviedo, Tây Ban Nha

Tại buổi gặp, Messi chia sẻ về trải nghiệm đối diện thất bại tại trận chung kết World Cup 2026 trước đội tuyển Tây Ban Nha, cũng như giai đoạn bỡ ngỡ bước vào đội hình câu lạc bộ Barcelona.

Siêu sao bóng đá Lionel Messi giao lưu với các em học sinh tại chương trình

Anh nhấn mạnh giá trị của sự nỗ lực và quá trình thi đấu quan trọng hơn việc chỉ bận tâm vào kết quả thắng thua.

Lionel Messi - cầu thủ bóng đá cho biết, điều quan trọng nhất là biết cách chấp nhận thất bại và biết cách đón nhận chiến thắng. Trong môn thể thao này, bạn thất bại nhiều hơn là chiến thắng. Bạn không được quen với việc thua cuộc, nhưng phải nhận thức được khả năng thất bại và học cách chấp nhận điều đó.

Hoạt động trao giải và giao lưu này ghi nhận những cống hiến bền bỉ của anh trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.



