Cuộc chiến giữa trợ lý - nghệ sĩ | Nhà bạc tỷ

Cha của Kay Phạm thuê Hòa vì... cô hợp tuổi với con gái mình

Nhà bạc tỷ: Hòa liên tục bị Kay Phạm gây khó dễ

Xung đột giữa Hòa và Kay Phạm xảy ra ngay từ những tập đầu "Nhà bạc tỷ". Hòa nhận việc quản lý nghệ sĩ với mong muốn kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, người cô phụ trách lại không muốn làm việc cùng mình.

Kay Phạm vốn muốn bạn trai Ben trở thành quản lý riêng. Vì vậy, cô tìm cách khiến Hòa nản lòng và chủ động nghỉ việc. Kay cố tình tắt máy, hủy hàng loạt sự kiện vào phút chót. Hành động này đẩy người quản lý mới vào tình thế phải xử lý nhiều rắc rối.

Vừa nhận việc, Hòa đã bị Kay Phạm gây khó dễ

Thế nhưng, Hòa không dễ dàng bỏ cuộc. Khi lịch trình liên tục bị hủy, cô nhanh trí tạo tình huống Kay bị suy kiệt và phải nhập viện. Điều này buộc Kay phải hủy chuyến đi chơi, đến bệnh viện chụp hình để hợp thức hóa thông tin Hòa đưa ra.

Cách xử lý ấy giúp Hòa giải quyết tình huống trước mắt. Tuy nhiên, Kay càng thêm tức tối và tìm cách trả đũa. Cô yêu cầu Hòa nửa đêm đến nhà mình để tìm căn cước công dân, tiếp tục đẩy người quản lý vào tình huống khó xử.

Bà Năm dưới sức ép của Kay Phạm đã nói sai sự thật

Nhà bạc tỷ: Hòa thay đổi sau những lần bị vu oan

Sau nhiều lần bị Kay gây khó dễ, Hòa bắt đầu cảnh giác và tính toán hơn. Cô dần thay đổi cách ứng phó, thay vì chỉ phản ứng trước những tình huống bất ngờ. Sự chuyển biến này khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật ngày càng căng thẳng.

Đỉnh điểm là khi Hòa bất ngờ bị người lạ tìm đến tận nhà để livestream. Cô bị Kay vu cho hành vi ăn cắp tiền. Trước cáo buộc này, Hòa lập tức cùng em trai Đông đến nhà Kay để làm rõ sự việc.

Theo diễn biến được hé lộ, Hòa từng nhặt được số tiền Kay để trong giỏ đồ ở nhà vệ sinh. Tuy nhiên, cô đã giao lại tiền cho bà Năm, người giúp việc trong nhà Kay. Khi Hòa yêu cầu gọi bà Năm ra đối chất, sự việc lại xuất hiện tình tiết mới. Bà Năm đã phủ nhận sự thật.

Cuộc xung đột giữa hai người không chỉ là chuyện hợp tác nghề nghiệp. Đó còn là câu chuyện về lòng tin, cách hành xử và khả năng tự bảo vệ mình. Hòa phải làm gì để minh oan cho mình?

"Nhà bạc tỷ" - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.