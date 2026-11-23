Đa dạng hoạt động trình diễn trang phục và giao lưu nghệ thuật

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều chương trình văn hóa sôi nổi đã thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo người dân trên địa bàn phường Hiệp Bình. Điểm nhấn nổi bật là phần diễu hành Sắc phục Việt Nam cùng chương trình giao lưu Giai điệu quê hương và Sắc phục Việt, mang đến những lời ca, tiếng hát và các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Sôi nổi các hoạt động biểu diễn võ thuật và diễu hành trang phục truyền thống tại ngày hội

Tôn vinh ẩm thực vùng miền và giá trị cộng đồng

Các bạn trẻ hào hứng tham gia các gian hàng trải nghiệm tại ngày hội

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, hội thi nấu ăn Hương vị quê nhà đã quy tụ nhiều món ăn đặc trưng của các vùng miền trên cả nước, qua đó góp phần tôn vinh nét đẹp tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Mâm cơm gia đình truyền thống bày trí đẹp mắt tham gia hội thi nấu ăn Hương vị quê nhà

Ngày hội Sắc màu văn hóa Việt Nam năm 2026 không chỉ tạo sân chơi để độc giả và người dân địa phương cùng khám phá, trải nghiệm sự phong phú, đa dạng của văn hóa dân tộc, mà còn góp phần nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống cộng đồng.

Người dân mặc trang phục dân tộc cùng đoàn viên thanh niên tham gia nhảy sạp tại Ngày hội Sắc màu văn hóa Việt Nam 2026



