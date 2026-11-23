Đa dạng hoạt động trình diễn trang phục và giao lưu nghệ thuật
Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều chương trình văn hóa sôi nổi đã thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo người dân trên địa bàn phường Hiệp Bình. Điểm nhấn nổi bật là phần diễu hành Sắc phục Việt Nam cùng chương trình giao lưu Giai điệu quê hương và Sắc phục Việt, mang đến những lời ca, tiếng hát và các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Sôi nổi các hoạt động biểu diễn võ thuật và diễu hành trang phục truyền thống tại ngày hội
Tôn vinh ẩm thực vùng miền và giá trị cộng đồng
Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, hội thi nấu ăn Hương vị quê nhà đã quy tụ nhiều món ăn đặc trưng của các vùng miền trên cả nước, qua đó góp phần tôn vinh nét đẹp tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam.
Ngày hội Sắc màu văn hóa Việt Nam năm 2026 không chỉ tạo sân chơi để độc giả và người dân địa phương cùng khám phá, trải nghiệm sự phong phú, đa dạng của văn hóa dân tộc, mà còn góp phần nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống cộng đồng.
Email:
Mã xác nhận: